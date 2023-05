Pomimo rozstania Adidas chce sprzedawać produkty Kanye Westa

Firma Adidas ogłosiła, że "znaczna suma" zostanie przekazana organizacjom walczącym z dyskryminacją i nienawiścią, w tym z rasizmem i antysemityzmem. Informację tę przekazano w piątek z siedziby Adidasa w Herzogenaurach.

Adidas zrezygnował ze współpracy z Kanye Westem

Adidas poniósł kosztowne konsekwencje związane z rezygnacją z kontrowersyjnego rapera i jego linii produktów Yeezy, co przyczyniło się do straty w pierwszym kwartale. Firma zanotowała deficyt w wysokości 24 milionów euro w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku. Cały rok finansowy może być zamknięty jedynie z niewielkim zyskiem, głównie ze względu na problemy związane z Yeezy, co zostało przewidziane już w lutym.

Adidas otrzymał natychmiastowe poparcie od Anti-Defamation League, amerykańskiej organizacji działającej przeciwko dyskryminacji i zniesławieniu Żydów. Jonathan A. Greenblatt, dyrektor generalny organizacji, podkreślił, że w obliczu wzrostu antysemityzmu zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie, docenia sposób, w jaki Adidas przekształcił negatywną sytuację w pozytywny rezultat. Greenblatt wyraził uznanie dla firmy, która podjęła współpracę z organizacjami społecznymi walczącymi z okrucieństwem i uporczywą nienawiścią.

Miliardowe przychody Adidas

Współpraca rapera z Adidasem w ramach wprowadzenia na rynek drogich produktów lifestylowych była bardzo dochodowym interesem dla obu stron. Björn Gulden, dyrektor generalny Adidasa, przyznał niedawno na konferencji prasowej poświęconej wynikom finansowym, że będąc jeszcze z konkurencyjnym przedsiębiorstwem, patrzył na tę współpracę z zainteresowaniem. Marka Yeezy przynosiła Adidasowi miliardy dolarów dochodu, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, z wysokimi marżami zysku.

Jednak po antysemickich wypowiedziach i narastających naciskach zewnętrznych Adidas zmuszony był zakończyć współpracę z raperem oraz zaprzestać sprzedaży produktów Yeezy. Zniszczenie całego pozostałego asortymentu w magazynach groziło obniżeniem rocznego wyniku nawet o 700 milionów euro.

Dodatkowo, zbiorowy pozew złożony przez inwestorów w Stanach Zjednoczonych, oskarżający Adidas o brak odpowiedniej reakcji w odpowiednim czasie, utrudniał sytuację. Wielu uważało, że ryzyko związane z współpracą z Kanye Westem było z góry znane.