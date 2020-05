Pomyłka w w sklepie IKEA w Holandii: W dozowniku płyn do czyszczenia rur zamiast środka do dezynfekcji

Do fatalnej pomyłki doszło w jednym z holenderskich sklepów Ikea. Osoba odpowiedzialna za sprzątanie wypełniła pojemnik na płyn do dezynfekcji... środkiem do czyszczenia rur. Klienci sklepu skończyli z oparzeniami - podaje o2.pl

Przedstawiciele sklepu wydali oświadczenie, w którym przepraszają za zajście. Według serwisu NLTimes, nadal trwa poszukiwanie pokrzywdzonych. Po ich znalezieniu zacznie się proces wypłacania odszkodowań. Niektórzy z nich już złożyli pozwy wobec sieci.

