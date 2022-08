Ponad 1,5 mld wpływów z podatku handlowego

Podatek od sprzedaży detalicznej (inaczej tzw. podatek handlowy) obliczany jest na podstawie przychodu uzyskiwanego przez wszystkich detalicznych sprzedawców towarów w wysokości przewyższającej 17 milionów złotych. Obowiązują dwie stawki podatku: 0,8 proc. od wpływów między 17 a 170 mln zł oraz 1,4 proc. od przychodów powyżej 170 mln zł. Daniną nie są objęte zakupy przez internet.

Jak wynika z informacji uzyskanych przez Wirtualnemedia.pl w resorcie finansów, łączna kwota wpływów z podatku od sprzedaży detalicznej (inaczej zwanego podatkiem handlowym) przekroczyła miliard złotych i wyniosła 1 536 644 tys. zł. Dane w podziale na poszczególne miesiące pokazują, ze z miesiąca na miesiąc wpływ z daniny rosły, porównując z analogicznym okresem roku 2021.

W styczniu do kasy państwa z podatku handlowego wpłynęło 315,748 mln zł, w lutym 226,610 mln zł (w 2021 to 191,025 mln zł), w marcu 207,943 mln zł (w porównaniu z 197,502 mln zł w 2021r.), w kwietniu 239,509 mln zł (w porównaniu z 231,807 mln zł w 2021r.), w maju 298,080 mln zł (vs. za 2021 224,362 mln zł). W czerwcu - według wstępnych danych - suma daniny to 248,755 mln zł. Rok wcześniej łączna suma wyniosła 229,436 mln zł. Najwyższa pojedyncza kwota podatku wyniosła 97,399 mln zł, następnie 90,982 mln zł i 90,504 mln zł.