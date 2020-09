Ponad 238 mln zł zysku Leroy Merlin w Polsce

fot. materiały prasowe

Francuski gigant wśród sieci typu DIY - Leroy Merlin - bardzo dobrze radzi sobie na naszym rynku. Spółka Leroy Merlin zakończyła ubiegły rok zyskiem w wysokości 238 417 000 zł. 130 000 000 przeznaczono na dywidendę, a pozostałą część na kapitał zapasowy. Zysk za 2018 r. to 215 492 840 zł.

Firma nie zdradza swoich planów na ten rok. W sprawozdaniu finansowym podaje jedynie, że ma zamiar nadal rozwijać się zgodnie z przedmiotem swojego działania i planuje otwarcie nowych sklepów w 2020 r.

Sytuacja finansowa firmy jest dobra. Spółka w swojej działalności korzysta przede wszystkim z

własnych źródeł finansowania.

- Na dzień sporządzania sprawozdania spółka ocenia sytuację jako stabilną. Spółka realizuje sprzedaż we wszystkich swoich sklepach. Spółka posiada wystarczające środki finansowe pozwalające na kontynuowanie działalności, w tym regulowanie bieżących zobowiązań. Zarząd doszedł do wniosku, że nie istnieje istotna niepewność w odniesieniu do założenia kontynuacji działalności spółki w dającej się przewidzieć przyszłości, to jest minimum 12 kolejnych miesięcy - czytamy w sprawozdaniu z działalności.

W 2019 r. spółka Leroy Merlin posiadała 67 sklepów prowadzące sprzedaż materiałów do domu i ogrodu: w Piasecznie, Warszawie Białołęce, Gdańsku, Sosnowcu, Poznaniu Swadzimiu, Białymstoku przy ul. Produkcyjnej, Bydgoszczy, Bielsku-Białej, Poznaniu Komornikach, Warszawie Ursus, Swarzędzu k. Poznania, Wrocławiu, w Warszawie w centrum handlowym „Arkadia”, Modlniczce k. Krakowa, Żorach, Toruniu, Łodzi w centrum handlowym „Manufaktura”, Kaliszu, Gliwicach przy al. J. Nowaka Jeziorańskiego, Krakowie Czyżynach, Rzeszowie, Szczecinie ul. Golisza, Częstochowie, Rumii, Szczecinie ul. Struga, Świdnicy, Zgorzelcu, Gdańsku Oliwie, Warszawie Targówku, Opolu, Kłodzku, Jankach k. Warszawy, Warszawie przy ul. Ostrobramskiej, Lublinie, Katowicach, Krakowie w centrum handlowym „Bonarka”, Mikołowie, Łodzi w centrum handlowym „Port Łódź”, Legnicy, Gliwicach przy ul. Rybnickiej, Białymstoku przy ul. Hetmańskiej, Puławach, Płocku, Zielonej Górze, Suchym Lesie k. Poznania, Lublinie w centrum handlowym „Felin”, Cieszynie, Krośnie, Koninie, Jeleniej Górze, Poznaniu przy ul. Pleszewskiej, Wrocławiu przy ul. Granicznej, Inowrocławiu, Mielcu, Pile, Wrocławiu przy ul. Krakowskiej, Wołominie, Mirkowie k. Wrocławia, Tarnowie, Olsztynie, Sieradzu, Jabłonnie, Katowicach przy ul. Baildona, Rzeszowie przy ul. Witosa, Wieliczce i w Warszawie przy ul. Marsa.

Spółka rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 1994 roku, a w 1996 roku otworzyła pierwszy market w Piasecznie pod Warszawą.