Ponad 3000 mkw. dla nowych najemców Gemini Park Tarnów

W ciągu ostatnich trzech miesięcy ofertę centrum handlowego wzmocniło aż 5-ciu nowych najemców. W sumie marki wynajęły tam aż 3,1 tys. m kw. To największa seria otwarć w tarnowskim obiekcie od rozwoju pandemii.



Największym spośród nich był HalfPrice. To pierwszy sklep marki off price stworzonej przez Grupę CCC w tej części Małopolski, a zarazem jeden z największych z ofertą modową w obiekcie. W jego asortymencie można znaleźć markowe rzeczy najlepszych światowych brandów, dostępne zawsze w niższych cenach.



Znane marki modowe i casualowo-sportowe do oferty Gemini Park wniósł także multibrandowy sklep kaes. Najemca, który w galerii otworzył sklep w nowym koncepcie, zajął lokal mający blisko 200 mkw.



Ale to nie jedyny najemca, który wniósł do Gemini Park ofertę z pogranicza mody i sportu. W ostatnim czasie w centrum handlowym zadebiutowała też marka PUMA. Mający ok. 100 mkw. sklep powstał według najnowszych standardów sieci. To także pierwszy i póki co jedyny sklep tego brandu w Tarnowie.



Oferta modowa zyskała także dzięki otwarciu Lee Cooper. Marka zajęła lokal mający 71 mkw.



W efekcie skutecznych działań leasingu, zyskała także oferta „home”. Wrzesień przyniósł w centrum handlowym otwarcie pierwszego w regionie sklepu marki Homla. Popularna sieć segmentu wyposażenia wnętrz zainwestowała w Gemini Park w lokal mający aż 350 mkw.