Popeyes, Nike i inni. Nowości w Galerii Młociny

Nike w Galerii Młociny

Jednym z najemców, którzy niedawno zadebiutowali w Galerii Młociny jest Nike. Salon w koncepcie Well Collective to – zgodnie z wizją marki – przestrzeń dla ciała i umysłu, która została zaprojektowana, by zapewniać klientom najlepsze doświadczenia i wrażenia. Wyróżnia się jasnymi barwami oraz przestronnością, zachęcając odwiedzających do przyjemnego spędzania czasu, np. w specjalnie oznaczonych strefach, stworzonych do tego, by zrelaksować się w trakcie zakupów. Nowy koncept Nike Well Collective oferuje asortyment, który odzwierciedla ducha rywalizacji, styl i zabawę, sprawiając, że sport staje się bardziej powszechny. Klienci mogą zapoznać się z rozbudowaną ofertą odzieży, akcesoriów i obuwia przeznaczonych do różnych dyscyplin sportowych, w tym m.in. fitnessu, joggingu, ale też produktów, które dopełnią sportowe stylizacje na co dzień. Sklep o powierzchni ponad 550 mkw. został zlokalizowany na poziomie 0 obiektu.

Popeyes wchodzi do Galerii Młociny

Zmiany w Galerii Młociny zauważą poszukujący ciekawej oferty gastronomicznej, którą wzmocnią Popeyes z kultowymi kurczakami z Luizjany, Oto Papas Bistro ze specjałami kuchni gruzińskiej, Cukrem i Solą oferujący przyrządzane na miejscu przysmaki fast food jak np. zapiekanki, tosty czy churrosy oraz Big Boba serwujący Bubble Tea na bazie tajwańskich składników.

Jeszcze w tym roku ofertę Galerii Młociny wzmocni także Popeyes, który po debiutach regionalnych między innymi w szczecińskim Galaxy oraz wrocławskim Pasażu Grunwaldzkim, po raz trzeci postawił na centrum handlowe zarządzane przez EPP. Znakiem rozpoznawczym restauracji są soczyste kurczaki w chrupiącej panierce, serwowane w oprawie wyrazistych przypraw rodem z Luizjany. Lokal o powierzchni ponad 90 mkw. przywita pierwszych klientów już w listopadzie. Restauracja zostanie zlokalizowana na poziomie +2 w strefie Spotkania i Dania.