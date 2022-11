Popularna sieciówka zamyka co piąty sklep

Odzieżowy gigant H&M zamknął już 56 sklepów od czasu sprzed wybuchu pandemii. Oznacza to, że sieć ma obecnie jedynie 192 sklepu w Wielkiej Brytanii - donosi retailgazette.co.uk

Fizyczne formaty coraz mniej atrakcyjne dla biznesu

Detaliści na całym świecie ograniczają liczbę stacjonarnych placówek, aby przenieść sprzedaż do sklepów internetowych.

Rosnące koszty, w tym płace i czynsze sprawiły, że fizyczne sklepy stały się mniej atrakcyjne dla odzieżowych marek.

H&M ogranicza koszty na całym świecie

H&M działa w 75 krajach i zatrudnia 155 000 pracowników na całym świecie. Zamknięcia sklepów są częścią szerszej strategii cięcia kosztów w całej grupie.

H&M będzie wynajmować odzież

W zeszłym tygodniu H&M powiedział, że przebuduje swój sklep na londyńskiej Regent Street. Szwedzki gigant modowy zaoferuje w placówce usługi wypożyczenia odzieży damskiej i męskiej na specjalne okazje. Będzie można wypożyczyć m.in. garnitur, sukienki wieczorowe, buty i akcesoria.

Klienci będą mogli przeglądać ofertę wynajmu online i umawiać się na przymiarki w sklepie, a ceny usługi wahają się od 12,99 GBP do 49,99 GBP.

Przypomnijmy, zysk netto firmy w trzecim kwartale br. spadł o 89 proc., to m.in. pokłosie wycofania się z Rosji. Szwedzki gigant odzieżowy musi teraz zacząć oszczędzać rocznie ponad 180 milionów euro. Analitycy zakładali 2,98 mld koron szwedzkich zysku przed opodatkowaniem, ale okazało się, że jest to jedynie 689 mln (około 63 mln euro). W rzeczywistości zysk netto spadł o 89%, do 531 mln koron (około 49 mln euro).