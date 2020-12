Port Łódź z nową marką

Do grona najemców Portu Łódź dołączył kolejny salon jubilerski. Ofertę Centrum uzupełniła rdzennie łódzka marka z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku – Jubiler Domańscy.

Nowy najemca zajął powierzchnię blisko 94 mkw. Salon Jubilera Domańscy w Porcie Łódź będzie czwartym punktem handlowym tej sieci na terenie miasta.

Nowo otwarty salon jubilerski znajduje się w sąsiedztwie sklepów Ryłko, H&M czy Reserved. Jubiler Domańscy uzupełnił ofertę biżuteryjną Portu Łódź, w którym swoje lokale mają już m. in. marki Apart, Dom Jubilerski A&A, Pandora, W. KRUK czy Yes.