Postępowanie sanacyjne w Komputroniku. Zarządcą Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja

10 marca Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto wydał postanowienia o otwarciu wobec spółek Komputronik i Komputronik Biznes postępowania sanacyjnego.

Sędzią-komisarzem wobec obu spółek został wyznaczony ASR Wojciech Stanke a zarządcą został wyznaczony Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja.

Firmie został pozostawiony zarząd własny w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu.

W ramach postępowania restrukturyzacyjnego firma złożyła wstępny plan restrukturyzacyjny, w którym m. in.: przewidziała wdrożenie środków restrukturyzacyjnych w postaci:

1. skrócenie czasu rotacji należności,

2. modyfikację limitów ubezpieczenia należności dla dostawców

3. zwiększanie udziału najbardziej rentownych kanałów sprzedaży w całkowitej sprzedaży w połączeniu z przebudową oferty handlowej (koncentracja na strategicznych kategoriach produktowych),

4. odstąpienie od wybranych umów w celu zmniejszenia stałych kosztów związanych z działalnością operacyjną

5. restrukturyzację zobowiązań spółki poprzez:

a) umorzenie całości odsetek od zaległych wierzytelności należnych wierzycielom do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego oraz po tym dniu,

b) umorzenie wysokości wierzytelności głównych o 40% i ich spłata w kwartalnych ratach,

c) umorzenie całości pozostałych wierzytelności ubocznych (koszty, opłaty, kary umowne itp.) od wszystkich rodzajów długów,

6. redukcję zatrudnienia na poziomie około 20%,

7. redukcję pozostałych kosztów prowadzonej działalności gospodarczej w postaci:

a) zmniejszenia wykorzystywanej powierzchni magazynowej wynajmowanej (wydzierżawianej) oraz własnej,

b) oddania w najem (dzierżawę) powierzchni własnych,

c) redukcji funduszy wynagrodzeń (obniżenie wynagrodzeń) dla osób w obszarze wsparcia sprzedaży i back office (wsparcie administracyjne),

d.) ograniczenia kosztów reklamy i marketingu,

e) ograniczenia prowizji dla agentów w związku ze zmniejszeniem ilości salonów agencyjnych (redukcja najmniej efektywnych lokalizacji).

Takie same środki środki restrukturyzacyjne zaproponował Komputronik Biznes Sp. z o.o.

Przypomnijmy, że złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego ma związek z wydaniem przez Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu - Delegatury w Lesznie negatywnych dla spółki decyzji dotyczących postępowań kontrolnych w zakresie podatku VAT za miesiące: marzec, kwiecień i maj 2014 roku (zobowiązanie w wysokości ok. 39,2 mln zł plus należne odsetki szacowane na 18,7 mln zł).