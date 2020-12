Powstanie nowego formatu salonów VOX poprzedziły badania etnograficzne

fot. materiały prasowe

Salon VOX w Jankach przeszedł gruntowną metamorfozę. Wprowadzone w Jankach innowacje będą podstawą dla zmian w salonach VOX w całej Polsce. Kilka miesięcy prac nad nowym formatem poprzedziły badania etnograficzne i praca ekspertów poznańskiej Bidermann+Wide oraz krakowskiej Schwitzke Górski.

- Jedną z ważnych zmian jest uproszczenie nawigacji oraz poprawienie czytelności aranżacji całego salonu. Choć salon nie zmienił metrażu, to większość klientów uważa, że jest większy, niż był uprzednio. Także ekspozycja w powszechnym odbiorze jest bogatsza w produkty - podkreśla Maciej Bidermann, Head Interior Designer w Bidermann+Wide.

- Salon w Jankach to prototyp, który będzie badany, analizowany i ulepszany, tak aby stał się w przyszłości przestrzenią idealną - pozbawioną barier komunikacyjnych, łączącą nowoczesne techniki sprzedażowe z klasycznym retail - mówi Maciej Bidermann.



Salon w Jankach został wyposażony w rozbudowany system digital signage. Dzięki interaktywnym terminalom klienci mają z każdego miejsca dostęp do wszystkich produktów VOX. Ekrany są tak skonfigurowane, że w strefie drzwi, podłóg albo mebli od razu można przejrzeć dedykowany katalog z ofertą tego segmentu. Zawartość jest na bieżąco aktualizowana z centralnej bazy, dzięki czemu użytkownik ma pewność, że oglądane produkty są dostępne.

- Z ekranów chętnie korzystają zarówno klienci, jak i nasi doradcy, gdyż pozwalają one szybko znaleźć idealnie rozwiązanie. Nawet jeśli jakiegoś mebla nie ma akurat na ekspozycji, to jest na pewno w katalogu. Ekrany to też narzędzia do samodzielnego konfigurowania personalizowanych mebli czy wyszukiwania gotowych aranżacji, które mogą być punktem wyjścia do dalszej pracy - mówi Rafał Ćwiek, kierownik salonu VOX w Jankach.



Ważnym punktem salonu jest strefa VOXBOX - miejsce, w którym wspólnie z doradcą można wykreować dopracowane wirtualne wnętrze. Klient może do niego wejść dzięki okularom wirtualnej rzeczywistości (VR). Technologia ta pozwala np. sprawdzić, czy wybrane meble pasują do wnętrza oraz czy razem z innymi elementami tworzą dobry zestaw. Klient może wstępnie przygotować projekt samodzielnie w domu, korzystając z internetowej aplikacji na www.voxbox.pl, a potem otworzyć go w salonie i z doradcą dopracować szczegóły. Salony VOX wzbogacono o specjalną strefę - bibliotekę materiałów.



VOX zmienił również koncepcję działania salonu jako punktu sprzedaży. W warszawskim salonie o projekcie wymarzonego wnętrza klient może porozmawiać zarówno przy stole, przy ekspozycji jak i ...z domu przez czat wideo. Możliwość odbycia spotkania online poprzez aplikację Hangout czy po prostu przez telefon, sprawia, że sporą część procesu urządzania da się zrealizować na odległość poprzez Wirtualny Salon VOX.