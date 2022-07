Poznański sklep e-obuwie.pl poszerza asortyment o produkty marki Modivo

Sklep zajmuje powierzchnię 728 m2, z czego ponad 200 m2 to sala sprzedaży. W sklepie nie ma tradycyjnych półek i wieszaków, wyboru produktów dokonuje się za pomocą 40 nowoczesnych tabletów. Ubrania z asortymentu MODIVO można przymierzyć w 5 przymierzalniach, które przypominają luksusowe garderoby. W nich będą czekać wcześniej wybrane produkty oraz szafa i tablet, dzięki któremu można podjąć ostateczną decyzję co do zakupu. Wkrótce w Starym Browarze pojawi się również robot humanoidalny Pepper. Ten nietypowy asystent sprzedaży, rozpoznaje emocje, służy radą, a nawet pomaga w odbiorze zamówienia internetowego.

Multibrandowe sklepy eobuwie.pl i MODIVO słyną z szerokiego asortymentu, innowacyjnych rozwiązań i komfortu zakupów. Obydwa brandy konsekwentnie dążą do łączenia światów online i offline, m.in. poprzez tworzenie zaawansowanych technologicznie sklepów stacjonarnych. Klienci mogą wybierać spośród kilkuset tysięcy produktów od marek takich jak Guess, Pinko, czy adidas.

Mieszkańcy Poznania i regionu mogą teraz skorzystać z usługi Rezerwuj i Przymierz. Pozwala ona przymierzyć zarezerwowane wcześniej produkty. W dowolnym momencie można je zamówić do sklepu za pośrednictwem aplikacji mobilnych lub strony internetowych marek eobuwie.pl oraz MODIVO. Kiedy zamówienie zostanie skompletowane, klient otrzymuje powiadomienie SMS. W sklepie dostępna jest też funkcjonalność esize.me - specjalny skaner, dzięki któremu można właściwie dopasować obuwie.