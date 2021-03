Pracownik Ikea odmówi sprzedaży klientom bez maseczki

Pracownicy Ikea nie obsłużą klientów bez maseczki. Sieć wydała specjalne oświadczenie w tej sparwie.

" Obowiązek zakrywania ust i nosa wynika z Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (stosownie do jej zmiany dokonanej 28 października 2020 r.) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Od dnia 27 lutego 2021 r. zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki jest na terenie IKEA obowiązkowe, a klienci, którzy nie zastosują się do tego obowiązku, nie będą obsługiwani. Ikea działa zawsze zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Wobec powyższego pracownik Ikea odmówi sprzedaży osobie, która nie stosuje się do ww. obowiązku. Działanie takie wynika z obowiązującego prawa, ale także podkreśla szacunek wobec zasad współżycia społecznego oraz odpowiedzialność za klientów i pracowników Ikea" – informuje biuro prasowe firmy.