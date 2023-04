Prada chce zatrudnić ponad 400 pracowników fabryk do końca 2023 roku

Włoska marka luksusowa Prada zainwestuje w produkcję, planując zatrudnić do końca roku ponad 400 pracowników, w tym 200 absolwentów własnej szkoły szkoleniowej. Firma chce zwiększyć moce produkcyjne w sektorze galanterii skórzanej i obuwia we Włoszech, ze szczególnym uwzględnieniem regionów Umbrii, Toskanii i Marche. To krok w kierunku rozwoju lokalnej produkcji, co może przynieść korzyści dla całego sektora w kraju.