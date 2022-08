Prada podwaja zysk netto w pierwszym półroczu

Według komunikatu prasowego opublikowanego w czwartek, sprzedaż wytwórni wzrosła do 1,9 miliarda euro, czyli o 22% przy stałych kursach wymiany. Prada podkreśliła "doskonałe wyniki wszystkich kategorii produktowych": sprzedaż galanterii skórzanej wzrosła o 18%, konfekcji odzieżowej o 32%, a obuwia o 39%.

Sprzedaż detaliczna wyniosła w pierwszym półroczu 1,67 miliarda euro, co stanowi wzrost o 26% w porównaniu z tym samym okresem w 2021 r. i o 38% w porównaniu z 2019 r., co pomogło „oferując nowe i kultowe produkty”. Nawet jeśli „wyniki w lipcu pozostają bardzo pozytywne”, „międzynarodowy krajobraz polityczny i gospodarczy jest zdecydowanie niepewny i skłania nas do ostrożności”, ostrzegł Patrizio Bertelli. Powiedział jednak, że jest „pewny”, że Prada osiągnie swoje „średnioterminowe cele finansowe i operacyjne”.

W regionie Azji i Pacyfiku sprzedaż detaliczna spadła o 7% do 590 mln euro. Powodem tak dużego spadku jest zamknięcie 30% sklepów Prada w Chinach.

Sprzedaż w Europie wzrosła o 89% do 486 milionów euro, dzięki ożywieniu w turystyce międzynarodowej od drugiego kwartału.

Na rynku amerykańskim sprzedaż wyniosła 360 mln euro, co stanowi wzrost o 41% w porównaniu do 2021 r. i 116% w porównaniu z 2019 r. przed pandemią. Sprzedaż w Japonii wzrosła o 28% do 161 mln EUR, a sprzedaż na Bliskim Wschodzie wzrosła o 24% do 80 mln EUR.