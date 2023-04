Prawdziwe szczęście w małych przyjemnościach - kampania marki Outhorn

Kampania Outhorn to spokojna, długa opowieść o tym, co tak naprawdę skrywa się w codziennych czynnościach. Wszystkie spotkania, miejsca, pory posiłków czy wschody słońca są wyjątkowe i przyjemne. Warto więc na chwilę zamknąć oczy, by podczas wspólnej kawy w przydrożnym barze poczuć zapach palonych ziaren, usłyszeć śmiech innych ludzi i – co najważniejsze – nigdzie się nie spieszyć. Małe przyjemności zauważamy w życiu pozbawionym pędu, gdzie odpoczynek stoi na równi ze wszystkim tym, co pozwala odnaleźć właściwy rytm.

Kolekcja Outhorn na sezon spring/summer 2023

W najnowszej odsłonie kolekcji znajdują się ubrania stworzone z myślą o tych, dla których najważniejszy jest ponadczasowy krój i komfort. To inspiracja nurtem athleisure, łącząca w sobie elementy retro, które przejawiają się w klasycznych formach oraz kwintesencja wygody na nadchodzące ciepłe miesiące. W kolekcji dostępne są miękkie dresowe spodnie, szorty, topy, czy oversizowe bluzy.

Dostrzeżemy również inspiracje retro mariną i twórczością Matisse'a, co daje się zauważyć w obłych formach ubrań, za to delikatne pastelowe oraz mocniejsze barwy mają przyczynić się do poprawy naszego nastroju. Całość jest spójna i przywodzi na myśl lato.