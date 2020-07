Prawie 23 mln zł straty CDRL po I kwartale br.

Zarząd CDRL S.A. w związku z przygotowaniem danych finansowych narastających do raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r., powziął informację, że wstępny skonsolidowany wynik finansowy netto grupy kapitałowej spółki za I kwartał 2020 roku wykazuje stratę w wysokości 22 689 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2019 spółka wykazała stratę w kwocie 4.850 tys. zł.

- Zmiana wyniku finansowego jest rezultatem wystąpienia dwóch zdarzeń: spadku skonsolidowanych przychodów spółki o 15 proc. w stosunku do przychodów uzyskanych w I kwartale roku 2019, co jest konsekwencją ograniczeń w handlu związanych ze skutkami wystąpienia pandemii COVID 19 oraz znaczącego wzrostu kosztów finansowych, a w tym przede wszystkim różnic kursowych w białoruskiej spółce zależnej Emitenta, wynikającego głównie z osłabienia białoruskiego rubla w stosunku do dolara i euro - podała spółka.