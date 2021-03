Prawie połowa zgłaszanych w Polsce niebezpiecznych produktów to zabawki

W 2020 r. UOKiK przekazał 148 zgłoszeń dotyczących prawie 3,5 mln sztuk niebezpiecznych produktów do systemu RAPEX. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło zabawek - 73, sprzętu elektrycznego i oświetleniowego – 28 oraz sprzętu ochrony indywidualnej - 24.

System RAPEX – Safety Gate (Rapid Alert System for dangerous non-food products) to unijny system szybkiej wymiany informacji o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych. Głównym jego celem jest zapewnienie dobrej komunikacji między członkami Unii i Komisją Europejską na temat produktów stwarzających zagrożenie. W systemie znajdują się także dane o działaniach, jakie podjęły państwa członkowskie bądź sami przedsiębiorcy, aby wykluczyć lub ograniczyć obrót niebezpiecznymi produktami. W systemie RAPEX uczestniczą państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (27 członków Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

- Aktywnie uczestniczymy w systemie RAPEX, zgłaszając niebezpieczne produkty wykryte w naszym kraju. Reagujemy również na zgłoszenia innych państw, szczególnie gdy za zagrożenie odpowiedzialny jest polski przedsiębiorca. Dzięki platformie RAPEX możliwa jest szybka eliminacja z rynku produktów niebezpiecznych. Podległa Prezesowi UOKiK Inspekcja Handlowa przez cały rok sprawdza jakość i bezpieczeństwo zabawek, mebli, narzędzi i wielu innych produktów dostępnych w polskich sklepach. Korzystają na tym konsumenci, którzy powinni mieć dostęp wyłącznie do bezpiecznych artykułów – wyjaśnia Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Przeczytaj także: Tedi i Flying Tiger wycofują niebezpieczne zabawki

System RAPEX obejmuje produkty nieżywnościowe przeznaczone dla konsumentów oraz takie, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że mogą zostać przez nich użyte. Rejestr nie zawiera natomiast informacji na temat środków farmaceutycznych, wyrobów medycznych, pasz ani żywności - ta ostatnia grupa posiada własny system (RASFF).

Jak wynika z ostatniego raportu Komisji Europejskiej, dotyczącego funkcjonowania RAPEX, od 2013 roku liczba powiadomień dotyczących niebezpiecznych produktów wzrosła prawie pięciokrotnie. W 2020 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał 148 zgłoszeń dotyczących prawie 3,5 mln sztuk niebezpiecznych produktów. Plasujemy się na czwartej pozycji wśród państw uczestniczących w systemie (za Niemcami – 430 notyfikacji, Wielką Brytanią – 309 notyfikacji oraz Węgrami – 169 notyfikacji). Polskie zgłoszenia dotyczyły w największym stopniu zabawek - 73, sprzętu elektrycznego i oświetleniowego – 28 oraz sprzętu ochrony indywidualnej - 24.