Prezent dobry dla wszystkich? Empik promuje karty prezentowe

Jak wynika z raportu "Poland Gift Card and Incentive Card Market Intelligence and Future Growth Dynamics” w 2021 r. polski rynek kart podarunkowych wart był blisko 1,5 mld dolarów i szacuje się, że do 2027 r. może wzrosnąć do ok. 2,33 mld.