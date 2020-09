Prezes Decathlon: Bierzemy udział w prozdrowotnej rewolucji

fot. David Derouane

O strategii asortymentowej, ekosystemie ominchannel i testowanych rozwiązaniach w rozmowie z Edytą Kochlewską mówi David Derouane, prezes zarządu Decathlon Polska.

Wprowadzacie Państwo na półki Decathlonu produkty spożywcze od Purelli? Czy to początek nowej filozofii w myśleniu o ofercie sklepu sportowego?

Dzięki takim nietypowym wydarzeniom jak lockdown pewne rzeczy widać wyraźniej. I tak kiedy zaczął się Covid zapytaliśmy wszystkich liderów Decathlon, jak ich zdaniem, trend umocni się w czasie i po zakończeniu epidemii. Oczywiście jedną z najpopularniejszych odpowiedzi była powszechna digitalizacja handlu, ale również większe zainteresowanie zdrowym trybem życia. Dla naszych klientów uprawianie sportu oznacza to nie tylko ćwiczenia, ale także zdrowe odżywianie. Covid uświadomił nam, że nasza oferta nie wybiega aż tak daleko i postanowiliśmy to zmienić. Oferta Purelli jest tym, co stanowi doskonałe dopełnienie naszego asortymentu w tej układance prozdrowotnej. Wierzymy, że to dopiero początek naszego rozwoju w tym segmencie, bo zainteresowanie zdrowym odżywianiem rośnie. Widzimy to na półkach sklepów spożywczych. My także zamierzamy wziąć udział w tej rewolucji i oferować coraz więcej produktów nie tylko do ćwiczeń, ale także zdrowego odżywiania, czy uzupełniania energii w czasie ćwiczeń.

Covid ujawnił także wagę lokalności. Jak ten element wpłynie na Państwa działalność?

Dostrzegamy wzrost znaczenia lokalności i zorientowanie się klientów na ofertę bliższą, także geograficznie. Stąd m.in. nasz pomysł na współpracę z polskim producentem Purellą na lokalnym rynku. Możliwe, że ta współpraca ewoluuje w przyszłości na inne rynki, ale zaczynamy tutaj.

Zauważamy też lokalne upodobania Polaków, którzy znacznie bardziej niż konsumenci we Francji czy Hiszpanii są zainteresowani ofertą odżywek dla osób uprawiających sport. Odpowiadamy na ich potrzeby znacznie szerszą półką niż nasze sklepy we Francji czy Hiszpanii.

Szukamy także lokalnych dostawców, aby móc korzystać z dobrodziejstw krótszych łańcuchów dostaw. W ciągu kilku najbliższych miesięcy otworzymy w Polsce dużą fabrykę rowerów wspólnie z lokalnym partnerem. Będziemy tam produkować ponad 1 milion rowerów rocznie wyłącznie dla Decathlon. Od kilkunastu lat Polska jest ważnym krajem w globalnym łańcuchu dostaw, mamy kilka lokalnych partnerstw, związanych z produkcją sportowych produktów plastikowych oraz metalowych.

Wszyscy detaliści od marca mocno inwestują w rozwiązania online. Jakie prognozy kreśli Decathlon jeśli chodzi o udział e-commerce w sprzedaży?

Odpowiadając ogólnie powiedziałbym, że nie ma sensu tracić czasu, na przewidywanie rzeczy nieprzewidywalnych. W różnych krajach procesy przechodzenia klientów z offline do online zachodzą bardzo nierównomiernie. W Chinach e-commerce stanowi już 30-40 proc. rynku handlowego, w Wielkiej Brytanii jest to 25-30 proc., a w Polsce zbliża się do 10 proc., zaś 95 proc. klientów przed odwiedzeniem naszego sklepu sprawdza informacje o produkcie w internecie. To jasno pokazuje kierunek zmian. Dla nas w praktyce oznacza, że nadszedł czas inwestowania w rozwiązania cyfrowe, platformy logistyczne, automatyzację procesów w magazynach, rozwiązania click&collect w sklepach, metody płatności, upraszczanie procesów dostaw dzięki wysyłkom bezpośrednio ze sklepów. Największym wyzwaniem w tym procesie nie jest jednak zcyfryzowanie pewnych działów w sklepach czy logistyki sieci, ale wprowadzenie zasad działania omnichannel do całej organizacji. Dlatego inwestujemy wiele czasu i energii, by stworzyć łatwy i przyjemny ekosystem kupowania w różnych kanałach Decathlon. Znaną prawdą jest bowiem fakt, że im prościej proces zakupowy w formule omnichannel jest odbierany przez klienta, tym bardziej skomplikowane procesy kryją się na jego zapleczu. To jest zmiana, którą właśnie przechodzimy, aby cała ekipa, czyli 3700 osób zatrudnionych w firmie, było nastawionych na działania omnichannel.

Decathlon ma 60 sklepów w Polsce, głównie na obrzeżach miast. Czy Covid przedefiniował tę strategię inwestycyjną?

Bliskość placówki to ogromna przewaga w przypadku zakupów spożywczych, które robimy często i bez większego zaangażowania emocjonalnego. W przypadku sklepów sportowych spędzenie 25-30 minut w samochodzie, żeby wybrać artykuły sportowe jest jak najbardziej akceptowalne. Gdy klient trafia do Decathlon Targówek może obejrzeć i wypróbować aż 50 różnych modeli namiotów czy kilkadziesiąt modeli rowerów. Można je na miejscu wypróbować i znaleźć najlepszą ofertę dla siebie. Nasza standardowa powierzchnia sklepu to 6 tys. mkw. Otwieranie takich sklepów w centrach miast nie jest możliwe. Jesteśmy więc na obrzeżach miast i tak konstruujemy ofertę, by swoją atrakcyjnością ściągała klientów do naszych placówek.

A czy bierzecie Państwo pod uwagę rozwój także w mniejszych formatach niż 6 tys. mkw?

Nasza kultura zakłada testowanie wielu rozwiązań i wybieranie najlepszych z nich zamiast przewidywania „na sucho”. Dlatego w Wilanowie otworzyliśmy sklep o powierzchni 600 mkw., gdzie ok. 30 proc. sprzedaży realizujemy bez zapasu produktu w sklepie, a z pomocą dostawy do tej placówki z Piaseczna w ciągu 2 godzin od zamówienia. Wierzymy, że docelowo ten format ewoluuje do konceptu sklepu miejskiego Decathlon. Jednocześnie mamy w Polsce 12 tys. punktów odbioru, gdzie klienci mogą odebrać zamówienia z e-sklepu. Oznacza to, że większość Polaków ma tylko 3 minuty drogi, by odebrać produkt zamówiony w Decathlonie. Mniejsze formaty pop-up storów o pow. 100-150 mkw. otwierane w centrach miast, gdzie obowiązują wysokie czynsze, napotykają na problem osiągnięcia rentowności, dlatego nie mamy ich w portfolio.

A co z mniejszymi miastami?

Jesteśmy obecni w wielu miastach w całej Polsce, także tych mniejszych. Na początku nasze plany koncentrowały się głównie na dużych miastach, bo zainteresowanie sportem w tych ośrodkach wśród konsumentów było znacznie większe. Później otwieraliśmy placówki także w mniejszych ośrodkach, bo dzięki temu tworzymy lokalne więzi, które naszym e-konkurentom takim jak Alibaba czy Amazon trudno jest zbudować, bez fizycznych placówek. Nasza fizyczna obecność to także nasza przewaga, bo nasza lokalna ekipa zna lokalne uwarunkowania, lokalnych klientów i szybko zdobywa ich zaufanie, a to przekłada się na relacje zakupowe.

A jak zapatrujecie się Państwo na zieloną rewolucję, która przetacza się także przez świat handlu?

Jednym z naszych celów jest bycie bliżej klientów także w kontekście krótszych łańcuchów dostaw i zmniejszania śladu węglowego. Od kilku miesięcy wdrażamy również program gospodarki obiegu zamkniętego. W tym kontekście warto wspomnieć o naszych inicjatywach: „drugie życie z Decathlonem”, czyli projekcie w ramach którego naprawiamy i sprzedajemy produkty np. zarysowane, ale w pełni sprawne. Drugi projekt, który ruszył latem tego roku to Decathlon Rent dający możliwość wypożyczenia produktu (np. namiotu) zamiast jego zakupu. Cieszy się ogromną popularnością. Wiemy, że to będzie ciekawy kierunek rozwoju, który chcemy promować. Dodatkowo w sklepie w Olsztynie testujemy przejście na energię elektryczną z paneli solarnych, odzyskiwanie wody czy inne zielone rozwiązania, które stają się naszą codziennością i będą duplikowane w innych placówkach.