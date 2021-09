Prezes Empiku na EEC o trendach, które zmienią rynek handlowy

- Pandemia znacząco przyspieszyła procesy, które w handlu obserwowaliśmy już od 2-4 lat - powiedziała podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Ewa Szmidt-Belcarz i wskazała na duże spadki w stołecznych centrach handlowych. - Z pewnością te duże centra handlowe, dobrze zarządzane obiekty nie będą już dominującymi formatami, ale na pewno nie znikną. Empik również będzie obecny w centrach handlowych - podkreśliła prezes Grupy Empik.

Trendy rynku handlowego

- „Zdobyczą” konsumentów w pandemii jest wszystko, taniej, szybciej, bliżej i w abonamencie. Myślę, że jest to długotrwała „zdobycz”, ale i wyzwanie zarówno dla graczy stacjonarnych, e-commerce, jak i omnichannelowych - uważa Ewa Szmidt-Belcarz.

- Aktualnie mamy do czynienia z trzema najważniejszymi trendami: po pierwsze - dostępność i skala, po drugie - bliskość oraz wygoda i po trzecie - subskrypcyjność - wylicza prezes Grupy Empik.

W trakcie pandemii wiele firm otworzyło się na biznes w internecie. - Dzięki temu oraz platformizacji polskiego handlu internetowego znacząco zwiększyła się dostępność produktów i usług - uważa Ewa Szmidt-Belcarz podając jako przykład „Empik Marketplace” - relatywnie młody koncept, który przyciągnął w okresie dziewięciu miesięcy 5 tys. sprzedawców. - Z drugiej strony znacząco przyspieszyła edukacja cyfrowa - nawet wśród seniorów. Oznacza to, że każdy gracz musi wziąć pod uwagę udostępnienie swojej grupie docelowej jak najszerszej oferty produktów swoich i partnerów - dodaje.

Drugi trend dotyczy komfortu oraz bliskości. Według prezes Grupy Empik wszystko wskazuje na to, że koncepcja 15-minutowego miasta ma szansę się ziścić. - W efekcie mamy do czynienia z dużym wzrostem formatów dyskontowych i convenience, które historycznie były i są mocno związane z lokalnym charakterem handlu. To będzie trend długoterminowy - zaznacza Ewa Szmidt-Belcarz. - Duże galerie będą przegrywały z formatem usytuowanym bliżej, bardziej lokalnie i budującym relacje ze swoimi konsumentami - wyjaśnia wskazując dodatkowo na wielką wygraną płatności cyfrowych i self-checkout’ów. - Mamy już w Polsce kilka takich przykładów, może się nim również pochwalić Empik. Na pewno będzie to wymagało sporo czasu na adaptację tego typu rozwiązań, ale to już się dzieje - zapewnia.

Trzeci trend to subskrypcje cyfrowe. - Sześciu na 10 Polaków deklaruje, że posiada subskrypcje, głównie treści cyfrowych, telewizyjnych czy filmowych, ale również audiobooków, e-booków lub muzyki. W naszym przypadku jest to 300 tys. użytkowników - mówi prezes Empiku. - Do tego dochodzą subskrypcje systemowe, które łączą świat fizyczny z e-commerce, produktami cyfrowymi, analogowymi czy usługami. To bardzo dynamiczna zmiana. Mówimy o milionach ludzi, którzy zdecydowali się na subskrypcję w ostatnich 12-18 miesiącach. Właśnie na to handel - który jest tradycyjnie transakcyjny - musi się przygotować - uważa Ewa Szmidt-Belcarz.