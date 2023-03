Prezes Jeronimo Martins: Hebe ma ambicje być liderem rynkowym w Europie Centralnej

Hebe nie zamierza ścigać się z Rossmannem na liczbę sklepów. - To inny format, skupiony na ofercie kosmetycznej i dbaniu o siebie. W tej ofercie upatrujemy sukcesu sieci - ocenił Pedro Soares dos Santos.

Dobre wyniki sprzedaży w Hebe utrzymywały się przez cały 2022 rok. Udział sprzedaży online wzrósł do ok. 14% całkowitej sprzedaży siecie. W IV kwartale sieć Hebe ruszyła na podbój Czech i Słowacji, póki co uruchamiając sprzedaż internetową. W 2023 na obu rynkach pojawią się pierwsze placówki stacjonarne.

Sprzedaż Hebe w 2022 roku wyniosła 358 mln euro i był to wzrost o 28,7 proc. w porównaniu do 2021 roku, gdy sprzedaż osiąnęła poziom 278 mln euro. Marża EBITDA w sieci Hebe wynosi 9 proc. i pozostaje niezmienna wobec 2021, pomimo inwestycji z IV kw. związanych z wejściem na nowe rynki. Dla porównania marża EBITDA w Biedronce spadła z 9,2 proc. w 2021 roku do 8,8 proc. w 2022 roku.

Hebe na koniec 2022 roku liczyło 315 sklepów. Sieć uruchomiła 30 placówek, a 6 zamknęła. Plan na 2023 to 30 otwarć.