Prezes PKN Orlen: dostawy na stacje realizowane na bieżąco, mamy zapasy

Na bieżąco realizujemy wszystkie dostawy na stacje i mamy odpowiednie zapasy, by zachować ich ciągłość - zapewnił we wtorek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Podziękował jednocześnie wojsku za wsparcie logistyczne. Jak dodał, ruch na większości stacji koncernu wrócił już do normy.