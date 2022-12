Prezes Sportano.pl: Chcemy testować skuteczność naszego nowatorskiego formatu

- Wiele brandów w różnych kategoriach otwiera sklepy stacjonarne po to, aby zwiększyć obecność na rynku, kontakt z klientami - mówi Marcin Grzymkowski.

Format stacjonarny umożliwia dostęp do dedykowanych rozwiązań dzięki bike fittingowi, boot fittingowi, czy możliwościom wypożyczania poszczególnych produktów do przetestowania.

- Jesteśmy marką , która stawia na rozwój online, ale jesteśmy otwarci na różnorodne potrzeby klientów i rozwój omnichannel - wypowiada się Marcin Grzymkowski.

- Jest pan założycielem sklepów internetowych Eobuwie i Modivo sprzedającego odzież. Skąd wziął się pomysł na handel sprzętem sportowym i utworzenie Sportano?

- W sferze mojego zainteresowania zawsze był e-commerce, od najmłodszych lat uprawiałem też wiele dyscyplin sportowych. Postanowiłem połączyć doświadczenie w handlu z pasją sportową. Sportano stawia sobie za cel wspieranie sportowych marzeń, dzięki łatwemu i szybkiemu dostępowi do sportowych marek i produktów. Wszystkich, którzy współtworzą tę markę, łączy pasja do technologii i sportu. Chcemy być blisko naszych klientów, wsłuchiwać się w ich potrzeby, ale także w trendy rynku. Z taką ideą tworzymy Sportano.

Sprzedaż połączona z doradztwem

W ostatnich latach nastąpił boom w handlu internetowym, tymczasem e-commerce Sportano otwiera sklep stacjonarny. Co legło u podstaw tej decyzji?

- Wiele brandów w różnych kategoriach otwiera sklepy stacjonarne po to, aby zwiększyć obecność na rynku, kontakt z klientami. My chcemy zaoferować naszym klientom unikatowe doświadczenia zakupowe, nie tylko online, ale również offline, a przy okazji testować skuteczność tego nowatorskiego formatu.

Unikatowe doświadczenia zakupowe, czyli jakie?

- To, co jest unikatowe w naszej formule, to przede wszystkim szeroka oferta, dostęp w jednym miejscu do ponad 600 marek, ponad 60 tys. produktów w sklepie, dostępnych za pośrednictwem tabletu w ciągu kilku minut, a w ciągu 24 godzin możliwość zamówienia z naszego magazynu centralnego około miliona produktów.

Od pozostałych sklepów sportowych odróżnia nas również sprzedaż połączona z doradztwem. Mamy kilkudziesięciu doradców dedykowanych do poszczególnych kategorii sportowych.

Umożliwiamy ponadto testowanie wielu produktów dzięki sekcjom boott fitting i bike fitting, w której można skonfigurować i dopasować rower do budowy i wymogów użytkownika. Mamy sztuczną ścieżkę outdoor do testowania obuwia trekkingowego, turystycznego i biegowego, symulator jazdy na nartach i snowboardzie, sekcję bieżni i fitness, oferujące możliwość testowania bieżni sportowych wiodących marek, a także warsztat serwisowy dla sprzętu zimowego i letniego.

Fizyczny sklep, w którym można testować, poznawać i odkrywać nowe produkty i dyscypliny, podnosi wartość naszej marki - mówi Marcin Grzymkowski (fot. mat. pras.)

Sportano działa od roku. Jak podsumowałby pan minione 12 miesięcy?

- To był okres bardzo intensywnej pracy. Przede wszystkim w ciągu kilku miesięcy udało nam się stworzyć sklep online, co uważam za ogromne osiągnięcie w tak krótkim czasie. Pozyskaliśmy do naszego biznesu 600 marek. Zbudowaliśmy system logistyczny z najnowocześniejszymi procesami, z wykorzystaniem robotów AGV do obsługi naszego centrum logistycznego.

Uruchomiliśmy sprzedaż nie tylko w Polsce, ale również na pięciu rynkach zagranicznych. Poza Polską prowadzimy już działalność w Niemczech, Czechach, Rumunii, na Węgrzech i w Bułgarii, a w najbliższych tygodniach uruchomimy sprzedaż na kolejnych rynkach. 17 listopada otworzyliśmy natomiast własny format stacjonarnego sklepu sportowego, o którym już opowiadałem.

Rozwój online omnichannel

Co będzie w przyszłości, jaki model handlu obiera Sportano?

- Jesteśmy marką, która stawia na rozwój online, ale jesteśmy otwarci na różnorodne potrzeby klientów i rozwój omnichannel. Fizyczny sklep, w którym można testować, poznawać i odkrywać nowe produkty i dyscypliny, podnosi wartość naszej marki. Format stacjonarny umożliwia dostęp do dedykowanych rozwiązań w niektórych konkretnych kategoriach sportowych, dzięki – jak już wspominałem - bike fittingowi, boot fittingowi, możliwościom ustawiania i testowania nart, ale też wypożyczania poszczególnych produktów do przetestowania.

- Jak pan ocenia obecną sytuację na rynku?

- Na pewno obecna koniunktura nie sprzyja otwieraniu nowych konceptów, jak również funkcjonowaniu, w szczególności w branży sportowej, w przypadku której ludzie, w sytuacji pogarszającej się koniunktury, zmniejszają swoje wydatki na sport. Natomiast wierzymy, że bardzo szeroka, przemyślana oferta, profesjonalne doradztwo, unikatowe doświadczenia zakupowe są w stanie obronić się nawet w trudnych czasach. Bardziej efektywne struktury są w stanie lepiej poradzić sobie z wahaniami koniunktury niż małe podmioty.

Wiele firm z obawami patrzy jednak w przyszłość.

- Jesteśmy na początku drogi swojego rozwoju. Nasza firma dopiero będzie obchodziła pierwszy rok działalności 6 grudnia. Skupiamy się dzisiaj na zwiększaniu udziałów rynkowych i rozwoju. Myślę, że dzisiejsza sytuacja może nam nawet sprzyjać, bo rynek jest trudny i pewnie zostaną tylko najsilniejsi, najmocniejsi.

Jakie są wobec tego najbliższe plany rozwoju?

- Mogę zdradzić, że wkrótce uruchamiamy szósty rynek - Słowację i z pewnością nie będzie to ostatni. Zanim podejmę decyzję o ewentualnych lokalizacjach sklepu, chcę żeby zespół miał najpierw czas dobrze poznać feedback klientów konceptu w warszawskim Homepark Targówek.