Prezes VRG: Oczekujemy powrotu do normalnej działalności w drugiej połowie 2021 r.

Andrzej Jaworski prezes VRG

COVID-19 przyspieszył wiele zmian w Grupie VRG, przyczyniając się do jej większej stabilności w długim terminie. Wierzymy w dynamiczne odbicie polskiej gospodarki wraz z ograniczeniem efektu COVID-19. Liczymy, że powrót do normalnej działalności będzie możliwy w drugiej połowie 2021 roku – mówi Andrzej Jaworski prezes VRG, w liście do akcjonariuszy.

- Ambicją zarządu jest znaczące poprawienie w perspektywie 2021 wyniku finansowego względem roku 2020, a następnie powrót Grupy Kapitałowej na stałą ścieżkę długoterminowego wzrostu, wzorem lat poprzedzających kryzys spowodowany pandemią COVID-19. Narzędziem realizacji tego celu będzie nowa strategia Grupy Kapitałowej VRG, nad którą zarząd prowadzi zaawansowane prace -mówi prezes w liście opublikowanym wraz a raportem rocznym VRG.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy w 2020 roku wyniosły 853,7 mln zł i były o około 20% niższe, niż w historycznie rekordowym dla Grupy roku 2019. - Na spadek przychodów bezpośredni wpływ miały ograniczenia w handlu stacjonarnym. Wynikały one z decyzji administracyjnych, podejmowanych w związku z przebiegiem sytuacji epidemicznej w kraju. Pomimo, że przez niemal jedną czwartą roku Grupa mogła prowadzić sprzedaż wyłącznie w kanale online, udało się zrealizować scenariusz bazowy zakładający spadek przychodów na poziomie do 25% rok do roku – tłumaczy Andrzej Jaworski. Skonsolidowana strata netto wyniosła 48,2 mln zł, wobec 64,0 mln zł zysku w roku 2019 -

Grupa zakończyła rok posiadając 570 salonów w 106 miastach w całej Polsce, co przełożyło się na 53 tys. m2 powierzchni.

- W całym roku z większą stanowczością podeszliśmy do optymalizacji sieci handlowej, odchodząc od strategii systematycznego zwiększania powierzchni sprzedażowej, na której działa Grupa. Nie wahaliśmy się zamykać salonów o niskiej rentowności. Grupa korzystała z wakacji czynszowych gwarantowanych w ramach pierwszej rządowej tarczy antykryzysowej i podejmowała negocjacje czynszów za wszystkie kolejne okresy administracyjnego lockdownu sieci. Potencjalne nowe lokalizacje salonów stacjonarnych dobierane są obecnie ostrożnie, na podstawie pogłębionych analiz rentowności – mówi prezes.

Ograniczenia pandemiczne w handlu stacjonarnym owocowały dynamicznym wzrostem sprzedaży w kanale online. W 2020 roku sprzedaż sklepów internetowych Grupy Kapitałowej VRG wyniosła 207 mln zł, co stanowi wzrost o 43% rok do roku. W przychodach Grupy za 2020 rok kanał internetowy stanowił już 24,3% (w porównaniu z 13,6% rok wcześniej). Podobnie, jak w latach ubiegłych, liderem sprzedaży internetowej wśród wszystkich marek Grupy była Wólczanka, której sprzedaż online wzrosła o 22%. Udział kanału internetowego w przychodach marki wyniósł 56,4%.