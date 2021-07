Prezes Wojas SA: Liczymy na korzystny wyrok sądu w sprawie PKD

Zdecydowaliśmy, by sprawa ZUS trafiła do sądu - mówi Wiesław Wojas, prezes spółki Wojas S.A. Fot. Shutterstock

Nowelizacja ustawy covidowej uporządkowała kwestie rozliczeń czynszowych między najemcami a wynajmującymi, wciąż jednak zabrakło doprecyzowania kwestii „właściwego PKD” – zwraca uwagę ZPP. Jednym z poszkodowanych przez dotychczasowe kryteria przydziału pomocy w Tarczy 6.0 jest przedstawiciel branży obuwniczej - Wiesław Wojas, prezes spółki Wojas S.A.

W tarczach zaproponowanych przez rząd zapisana jest pomoc dla firm, których przeważającym PKD jest „sprzedaż detaliczna obuwia”. Tymczasem ZUS i Wojewódzkie Urzędy Pracy dokonują oceny przez wpis w REGON czyli inny system klasyfikowania podmiotów. Spółka Wojas S.A. w REGON ma zapisane przeważające PKD „produkcja obuwia”. Wobec tego nie otrzymała zwolnienia z ZUS i dopłaty do pracowników z WUP.

Wiesław Wojas przedstawia stanowisko wielu handlowców w podobnych sytuacjach. - Uważamy, że przeważająca działalność to taka, jaką faktycznie firma wykonuje. ZUS i WUP nie akceptują takiego stanowiska. Dlatego zdecydowaliśmy, by sprawa ZUS trafiła do sądu. Sądy w tej materii już orzekają na korzyść firm, takich jak nasza dlatego oczekujemy na korzystny wyrok. Niewielka interwencja rządu w tym obszarze wniosłoby wiele – mówi Wiesław Wojas.

Przedstawiciele Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług zwracają uwagę, że czwarta fala pandemii jest wielce prawdopodobna. Jeśli w Polsce kolejny raz zostaną wprowadzone obostrzenia, mogą ponownie uderzyć w handel i firmy korzystające z przestrzeni w centrach handlowych.

- Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług od miesięcy podnosi, iż przydział pomocy z Tarczy 6.0 uzależniony jest od PKD czyli deklarowanego kodu statystycznego działalności gospodarczej a nie na podstawie realnie prowadzonej działalności przedsiębiorcy. ZPPHiU rekomenduje usprawnienie systemu przydzielania pomocy poprzez ujednolicenie interpretacji – podkreślają przedstawiciele ZPPHiU.

Przeczytaj także: Zara liderem sprzedaży odzieży online

- Zawczasu udało się ustawowo rozstrzygnąć skomplikowane sporne kwestie dotyczące czynszów. Zwracamy jednak uwagę, że przed potencjalną kolejną falą zachorowań i towarzyszącymi im ograniczeniami warto doprecyzować tzw. kwestię PKD. Zwłaszcza, że już pojawiają się orzeczenia sądowe, które ułatwiają jednoznaczną wykładnię – mówi Zofia Morbiato, Dyrektor Generalna ZPPHiU.

Wielu przedsiębiorców nie miało możliwości skorzystania z pomocy ze względu na „niewłaściwe PKD” pomimo, że firmy realizują zakres działań z listy objętej działaniami pomocowymi. Rozdźwięk pomiędzy stanem faktycznym a zapisami statystycznymi dotyka pokrzywdzonych przedsiębiorców, których system wykluczył z automatu.