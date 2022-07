Prezesi zarabiają 105 razy więcej, niż pracownicy

Warto zauważyć, że zarobki rosną, ale jednak wolniej niż inflacja. Jak podał GUS - przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 r. wyniosło 6399,59 zł, co oznacza wzrost o 13,5 proc., a inflacja w maju wyniosła 13,9 procent. Trochę inaczej sytuacja ma się jednak w budżetówce, gdzie podwyżki dla pracowników państwowych mają w tym roku wynieść tylko 4,4 proc.

Zespół MoneyTransfers.com przyjrzał się bliżej wzrostowi płac prezesów zarządów w różnych branżach, jak i w sektorze publicznym i prywatnym i porównał je ze wzrostem przeciętnego pracownika.

Płace prezesów spółek Skarbu Państwa budzą ogromne emocje. Nic dziwnego, gdyż podmioty te finansowane są z państwowych pieniędzy, a zatem składają się na to podatnicy.

W 2021 roku najwięcej zarobił Maks Kraczkowski, wiceprezes PKO BP - 1 mln 813 tys. zł.

Zaraz za nim uplasowała się wiceprezes PZU Małgorzata Sadurska - 1 mln 801 tys. zł.

Pierwszą trójkę zamyka prezes PKN Orlen Daniel Obajtek - 1 mln 311 tys. zł.

Wśród spółek prywatnych WIG20, najwięcej zarobił odchodzący ze stanowiska prezes Allegro, Francois Nuyts zarobił w 2021 roku ponad 12,5 mln zł. Wysokie premie wypłaciły też CCC i LPP. Prezes CCC Marcin Czyczerski otrzymał ponad 1,2 mln zł wynagrodzenia, 600 tys. zł premii krótkoterminowej i ponad 8 mln zł premii długoterminowej. To wzrost rok do roku o ponad 720 proc (ponad 50-krotnie wyższy niż wynosiła inflacja w maju br, tj.13,9%).

Prezes LPP. Marek Piechocki zarobił 1,68 mln zł w ramach pensji, do tego dodać należy 6,66 mln zł w akcjach w ramach programu motywacyjnego. Tu mówimy o łącznym wzroście wynagrodzenia w porównaniu do 2020 r. o 400 proc. Średnie roczne wynagrodzenie to prawie 4 miliony złotych.

Kwotom otrzymywanym przez prezesów polskich blue chipów jeszcze daleko np. do zarobków zarządu w Amazonie (Andy Jassy, kierujący od roku działalnością Amazona, otrzymał w ubiegłym roku 212 mln dolarów), jednak średnie roczne wynagrodzenie to już 3,8 mln zł, czyli ponad 316 tys. zł miesięcznie. Jest to aż 105 razy więcej niż pensja pracownika, zarabiającego płacę minimalną (które w Polsce wynosi obecnie 3010 zł), czy 50 razy więcej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.