Primark ma dobre wiadomości dla rodziców. Obniżki cen w Polsce

Ten dyskontowy sprzedawca obniża ceny wybranego asortymentu odzieży dziecięcej w ramach nadchodzącej kolekcji jesienno-zimowej, która pojawi się we wszystkich sklepach Primark w Wielkiej Brytanii pod koniec lipca.

Obniżki cen będą dotyczyć też polskiego rynku.

Obniżki cen w Primark UK

Rodzice będą mogli kupić strój dziecka składający się z koszulki z długimi rękawami, legginsów i bluzy z kapturem za 8,10 GBP, w porównaniu do 9,80 GBP w sezonie jesienno-zimowym w zeszłym roku.

Strój dla dziecka składający się z bluzy i joggerów będzie kosztował 4,60 GBP, co oznacza spadek z 6 GBP w 2022 r.

Dyrektor naczelny Primark, Paul Marchant, powiedział: „Ubranka dla dzieci to niezbędny zakup i wiemy, że przygotowania do nowego roku szkolnego mogą być dla wielu rodzin naprawdę kosztownym okresem".

„Chcemy zrobić, co w naszej mocy, aby złagodzić tę presję, obniżając ceny wielu niezbędnych artykułów dla dzieci, jednocześnie oferując tę ​​samą doskonałą jakość”.

Wspomniana wyżej specjalna oferta będzie obowiązywać również na polskim rynku, we wszystkich sklepach sieci.

„Aby wesprzeć polskie rodziny w przygotowaniach do powrotu do szkoły, Primark obniża ceny setek ulubionych ubrań dla dzieci wchodzących w skład nowej kolekcji jesień/zima. Nowe ceny dotyczą artykułów codziennego użytku, w tym podstawowych elementów dziecięcej garderoby takich, jak koszulki z długim rękawem, legginsy, bluzy, bluzy z kapturem oraz piżamy i będą obowiązywać we wszystkich sklepach Primark w Polsce od 31 lipca. Działanie to stanowi część zobowiązania Primark, by stale oferować klientom najwyższą wartość we wszystkich kategoriach produktów dostępnych w sklepach”. - informuje sieć.

Będę wdzięczna za wprowadzenie zmian w Państwa artykule.