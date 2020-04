Primark nie sprzedaje nic, bo nie ma sklepu online

Odzieżowy gigant Primark przeszedł od zarabiania 650 mln funtów na miesiąc do zera. Koronawirus zmusił go do zamknięcia sklepów w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Associated British Foods, właściciel firmy Primark, "znalazł się na drodze pandemii" - powiedział szef firmy George Weston, cytowany przez BBC, dodając że bez wsparcia ze strony państw europejskich wielu z 68 tys. pracowników może zostać zwolnionych.

Wartość zapasów odzieżowych firmy to 284 mln funtów, ale obecnie nie sposób ich upłynnić. Sieć, która została założona w 1969 roku, nie ma sklepu internetowego ani nie oferuje usług typu „kliknij i odbierz”. Firma argumentuje, że wybrała taki model sprzedaży, by utrzymać niskie ceny, które byłyby wyższe, gdyby część sprzedanej odzieży dostarczać do domów klientów.

Weston powiedział, że gdy sklepy zostaną ponownie otwarte, co zależy od decyzji rządów w poszczególnych krajach, trzeba będzie zadbać o to, by były bezpieczne dla pracowników i klientów. Nawet jeśli oznacza to, że mniej osób będzie robić zakupy, a więc i poziom sprzedaży będzie niższy niż wcześniej, przynajmniej dopóki nie uda się pokonać epidemii.

Primark to jedna z najbardziej znanych na świecie sieciówek. Wywodząca się z Irlandii marka słynie z oferowania najnowszych trendów w niskich cenach. Ma 370 sklepów w 12 krajach Europy i Ameryki

Otwarcie pierwszego sklepu Primarka w Polsce zaplanowano na wiosnę w Galerii Młociny w Warszawie. Na początku lutego, jeszcze przed wybuchem pandemii w Europie, ogłoszono, że kolejny ma powstać w 2021 r. w Poznaniu.