Primark otrzymał ponad 2,5 tys. podań na 250 miejsc pracy

fot. Maciej Podwojski

Primark, 20 sierpnia otworzył pierwszy sklep w Polsce w warszawskiej Galerii Młociny. Załoga liczy 250 osób. O tym, jak wyglądały przygotowania oraz rekrutacja, kto mógł liczyć na pracę, a także kiedy powstanie kolejny sklep - opowiada Maciej Podwojski, sales and operations manager w Primark Polska.

- Zainteresowanie pracą w warszawskim sklepie było spore. Otrzymaliśmy ponad 2,5 tys. podań o 250 miejsc pracy. Oferowaliśmy pracę na różnych stanowiskach - szukaliśmy osób do zespołu zarządzającego, doradców klienta i kierowników działów sprzedaży, jak również specjalistów od merchandisingu wizualnego. Dzięki dużej liczbie aplikacji, udało nam się skompletować cały zespół.

Kto ma szansę na pracę w Primarku?

- Jeśli chodzi o doradcę klienta, czyli stanowisko, na które poszukiwaliśmy największej liczby osób, to tutaj najważniejsze są m.in. umiejętność pracy w zespole, pozytywne nastawienie, dociekliwość, zaangażowanie, elastyczne podejście do pracy i oczywiście zamiłowanie do mody. Dużą zaletą, ale nie wymogiem koniecznym, jest posiadanie wcześniejszego doświadczenia w handlu detalicznym lub obsłudze klienta.

Stawiacie na ludzi młodych czy zatrudniacie też pracowników 50+?

- W warszawskim sklepie zatrudniamy pracowników w wieku od 18 do 60 lat. Różnorodność i uwzględnienie przedstawicieli wszystkich pokoleń są ważną częścią DNA Primark.

- Ile zarabiają pracownicy Primarka?

- Pracownicy Primark Polska otrzymują konkurencyjne wynagrodzenia, znacznie wyższe niż płaca minimalna w Polsce. Naszym pracownikom oferujemy pakiet świadczeń pozapłacowych, w tym prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport oraz wewnętrzne programy szkoleniowe. Oferujemy również szereg okresów rabatowych dla pracowników, dostępnych przez cały rok.

Pracownicy mogą liczyć również na elastyczne godziny pracy, w tym pracę w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, wieczorami i w weekendy, co daje osobom o zróżnicowanych stylach życia możliwość zachowania balansu między pracą a życiem prywatnym.

Kolejny sklep ma powstać w Poznaniu. Na jakie stanowiska będzie można aplikować?

- Proces rekrutacyjny rozpocznie się już wkrótce. Będziemy prowadzić rekrutację na wiele stanowisk, a ogłoszenia zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.