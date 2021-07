Primark otworzy w naszym kraju kolejne dwa sklepy

Primark w Galerii Młociny, fot. mat. prasowe

Sprzedaż w Polsce, zarówno w Warszawie, jak i Poznaniu, jest dla nas bardzo satysfakcjonująca i napawa optymizmem na dalsze plany ekspansji w regionie - mówi agencji Newseria Maciej Podwojski, area manager w Primarku na Polskę, Słowenię oraz Czechy.

Sieć otworzy wkrótce w Polsce dwa nowe sklepy: w Katowicach i Krakowie. Planuje także otwarcia w Czechach oraz na Słowacji. Ambitnych planów ekspansji nie zahamowała nawet pandemia COVID-19, która dla całej branży odzieżowej była bezprecedensowym wyzwaniem.

- Pandemia okazała się czymś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy jako biznes - ani my, ani cała branża. Na początku zeszłego roku w ciągu 12 dni musieliśmy zamknąć wszystkie nasze sklepy, co wiązało się ze spadkiem sprzedaży na poziomie około 650 mln funtów miesięcznie. Mamy jednak to szczęście być częścią dużej grupy, mamy zaplecze ludzi i zasobów, dzięki czemu możemy stawiać czoła wyzwaniom - mówi agencji Newseria Biznes Maciej Podwojski.