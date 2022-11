Primark otworzył sklep w Krakowie. Katowice następne na liście

Marka w 2020 r. otworzyła swój pierwszy sklep w Warszawie.

Primark w Bonarka City Center i Silesia City Center

Nowy, dwupiętrowy salon w krakowskiej galerii należącej do Nepi Rockcastle, będzie miał 3 800 mkw. powierzchni handlowej, natomiast sklep w Katowicach, w obiekcie zarządzanym przez ECE Polska, zajmie 3 600 mkw. powierzchni handlowej i znajdzie się na jednym piętrze. Krakowski sklep marki oferuje kolekcje zgodne z najnowszymi trendami w modzie damskiej, męskiej i dziecięcej, jak również kosmetyki, produkty codziennego użytku oraz artykuły wyposażenia domu.

W jego ofercie dostępny jest też asortyment produkowany z materiałów z recyklingu lub pozyskiwanych w bardziej zrównoważony sposób, dostępny w ramach marki Primark Cares.

Primark Kraków i Primark Katowice – jako pierwsze sklepy marki na południu kraju – stanowią kolejny ważny krok w naszej ekspansji na polskim rynku. Cieszymy się, że oba lokale zostaną otwarte jeszcze przed szczytem sezonu świątecznego, dając klientom możliwość zapoznania się z modą Primark i komfortowego zrobienia zakupów przed Bożym Narodzeniem – powiedział Maciej Podwojski, Head of Sales, CEE w Primark.

- Otwarcie nowych sklepów to ważny moment dla Primark, ale także dla całego zespołu. Otwarcia te stworzyły około 340 miejsc pracy w południowej Polsce – wskazał Piotr Wacławik, nowo mianowany Area Manager na Polskę, Słowenię i Czechy w Primark.

Ile sklepów ma w Polsce Primark

Primark w Polsce posiada aktualnie dwa sklepy – jest obecny w Poznaniu w centrum handlowym Posnania i warszawskiej Galerii Młociny. Oprócz zbliżających się otwarć w Krakowie i Katowicach, Primark planuje dalszy rozwój na polskim rynku. Za sprawą kolejnych dwóch sklepów – we Wrocławiu (Magnolia Park) oraz Łodzi (Manufaktura), do końca 2023 r. sieć zwiększy swoją obecność w Polsce do sześciu lokalizacji. Dodatkowo, marka kontynuuje swoje ambitne plany ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej, otwierając pierwszy sklep w Rumunii jeszcze w tym roku, a w 2023 r. wchodząc na rynek słowacki.

Co wiemy o sieci Primark

Primark to międzynarodowy detalista odzieżowy zatrudniający ponad 70.000 pracowników w 14 krajach Europy i USA. Założony w Irlandii w 1969 r. pod marką Penneys, dąży do zapewnienia przystępnych cenowo wyborów dla każdego, od artykułów codziennego użytku do wyróżniającej się stylem odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej, jak również kosmetyków, artykułów gospodarstwa domowego i akcesoriów. Primark kontynuuje ekspansję na nowych i istniejących rynkach, a do końca 2026 r. chce posiadać 530 sklepów, włączając w to planowane w najbliższym czasie wejście do Rumunii i Słowacji.