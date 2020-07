Primark stracił na pandemii 900 mln euro

Primark stracił prawie 900 milionów euro z powodu kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa. Irlandzki dyskonter spodziewa się, że jego całoroczny zysk spadnie o prawie 70 proc.

Według irlandzkiej sieci, która jest częścią brytyjskiego giganta spożywczego ABF, sprzedaż spadła o 75 proc. między 1 marca a 20 czerwca, osiągając zaledwie 582 miliony funtów (650 milionów euro) - podał "The Guardian". Ponieważ sieć nie ma sklepu internetowego, jest w pełni zależna od sprzedaży w fizycznych sklepach.

Obecnie na rynku trwa ożywienie i jedynie 8 z 375 sklepów jest nadal zamkniętych. Jednak dyskonter informuje, że sklepy w centrach miast cierpią z powodu mniejszej liczby odwiedzin zarówno wśród turystów, jak i osób dojeżdżających do pracy. Rośnie natomiast popyt na letnie kolekcje.

Primark spodziewa się, że zysk operacyjny w tym roku spadnie z 913 milionów funtów do kwoty od 300 do 350 milionów funtów (330 do 390 milionów euro), ponieważ niższa sprzedaż idzie w parze m.in. ze wzrostem kosztów podniesienia bezpieczeństwa w sklepach.