Primark: ubrania mają służyć dłużej, a pracownicy godziwiej zarabiać

Primark w nowej strategii zapewni, że wszystkie ubrania marki będą wykonywane z materiałów pochodzących z recyklingu lub pozyskanych w sposób bardziej zrównoważony. Będzie projektować ubrania tak, aby można je było poddać recyklingowi i zwiększy ich trwałość, by służyły klientom dłużej. Będzie dążyć do zapewnienia pracownikom łańcucha dostaw godziwej płacy. Zmniejszy o połowę emisję dwutlenku węgla w całym swoim łańcuchu wartości i w ramach swojego biznesu.

Jednocześnie firma nie chce rezygnować z przystępnych cen, by umożliwiać dokonywanie szerokiemu gronu klientów bardziej zrównoważonych wyborów podczas zakupów.

W ramach nowych zobowiązań, firma zapewni, że do 2030 r. wszystkie jej ubrania będą wykonywane z materiałów pochodzących z recyklingu lub pozyskiwanych w bardziej zrównoważony sposób – obecnie odpowiadają one za 25 proc. całej odzieży sprzedawanej przez markę. Wszystkie męskie, damskie oraz dziecięce t-shirty o najniższej cenie, będą wykonywane z bawełny pozyskiwanej w sposób zrównoważony już w następnym roku.

Primark dokona zmian we własnym procesie projektowania, by zapewnić że ubrania marki mogą być poddane recyklingowi po zakończeniu ich użytkowania, czego efektem będzie mniejsza ilość odpadów odzieżowych. Firma zobowiązuje się także do poprawy wytrzymałości swoich ubrań, w tym do pracy nad określeniem nowych wytycznych branżowych w zakresie trwałości.

Komentując globalną prezentację strategii Paul Marchant, CEO w Primark, powiedział: “Naszą ambicją jest, by oferować klientom przystępne ceny, z których nas znają i za które nas kochają, a równocześnie proponując im produkty wykonane w sposób bardziej przyjazny dla naszej planety i ludzi, którzy je tworzą. Wiemy, że tego właśnie chcą i oczekują od nas nasi klienci oraz współpracownicy.

“Jedna czwarta wszystkich sprzedawanych przez nas ubrań pochodzi już z asortymentu dostępnego pod marką Primark Cares – gamy produktów wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu lub pozyskanych w sposób bardziej zrównoważony. Nasze nowe zobowiązania oznaczają znaczne przyspieszenie tempa i zwiększenia skali zmian, co wymaga od nas innego sposobu myślenia o tym, jak prowadzimy działalność. Począwszy od tego, jak projektujemy i produkujemy nasze ubrania, aż po sposób, w jaki sprzedajemy je w sklepach.