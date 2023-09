Primark w łódzkiej Manufakturze. Sklep kosztował 9 mln euro!

Sześć sklepów Primark w Polsce

Nowy Primark został otwarty 19 września 2023 r. – informuje detalista. Zlokalizowany będzie w Centrum Handlowym Manufaktura Łódź przy ul. Drewnowskiej 58. Znajdzie się przy historycznym rynku Włókniarek Łódzkich w dawnym kompleksie przemysłowym, który został przekształcony w centrum rozrywki, kultury i handlu.

Łódzki Primark jest szóstym sklepem w Polsce. Stworzy ponad 150 miejsc pracy dla lokalnej społeczności. Zajmie 3300 mkw. powierzchni handlowej na jednym piętrze, oferując różne kategorie produktów, w tym odzież damską, męską i dziecięcą, kosmetyki, akcesoria i artykuły gospodarstwa domowego.

Primark prowadzi obecnie w naszym kraju sklepy w pięciu lokalizacjach. Są to Galeria Młociny w Warszawie, Posnania Mall w Poznaniu, Bonarka City Center w Krakowie, Silesia City Center w Katowicach, Magnolia Park we Wrocławiu.

Odzież z materiałów z recyklingu

Primark otworzył pierwszy sklep w Dublinie pod szyldem Penneys. Dzisiaj nazwa ta nadal widnieje nad wejściem do 36 irlandzkich sklepów. W 2020 r. Polska stała się trzynastym krajem działań handlowych międzynarodowego detalisty odzieżowego. Obecnie zatrudnia on 72 tys. pracownic i pracowników w 15 różnych krajach.

W asortymencie znajduje się zarówno odzież codzienna, jak i modne ubrania dla kobiet, mężczyzn i dzieci, a także kosmetyki, artykuły i akcesoria do domu. Połowa ubrań pod marką Primark Cares wytwarzanych jest z materiałów pochodzących z recyklingu lub pozyskiwanych z innych zrównoważonych źródeł. Do 2030 roku detalista zamierza zwiększyć ten udział do 100 proc.