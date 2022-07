Primark wprowadza kosmetyki Fairtrade

Primark ogłosił globalną współpracę z Fairtrade, wprowadzając nową kolekcję kosmetyków na wszystkich 14 rynkach działalności. W skład nowej linii Wellness wchodzą: masło do ciała, olejek do kąpieli, krem do twarzy, balsam oczyszczający, multibalsam i krem do rąk. Produkty te zostały wyprodukowane z użyciem masła shea i oliwy z oliwek z certyfikatem Fairtrade. Nowy asortyment będzie dostępny w wybranych sklepach w Europie oraz Stanach Zjednoczonych