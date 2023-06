Primark zapowiada nowe sklepy w Polsce

W ciągu ostatniego miesiąca Primark otworzył dwa nowe sklepy w Europie Środkowo-Wschodniej, w Rumunii i na nowym rynku – Słowacji.

Wkrótce marka powiększy swoją sieć w Polsce o dwie kolejne lokalizacje, znacząco wzmacniając swoją pozycję w regionie.

Europa Środkowo-Wschodnia jest strategicznym obszarem dla rozwoju Primark.

Nowe lokalizacje Primark na Słowacji i w Rumunii zajmują ponad 3 200 mkw. powierzchni handlowej i znajdują się w popularnych centrach handlowych – Eurovea w Bratysławie i AFI Cotroceni w Bukareszcie. Klienci mogą teraz kupować letnie kolekcje, a także podstawowe produkty, jak t-shirty, sukienki i dżinsy z kolekcji damskiej, męskiej i dziecięcej, a także kosmetyki i artykuły wyposażenia domu w przystępnych cenach.

Sklepy oferują również odzież dostępną w ramach rozwijającej się marki Primark Cares, która związana jest z zobowiązaniem Primark do tworzenia bardziej zrównoważonych produktów, na które każdy może sobie pozwolić. Już teraz 50 proc. ubrań firmy wytwarzanych jest z materiałów pochodzących z recyklingu lub pozyskiwanych z bardziej zrównoważonych źródeł, a detalista zobowiązał się podwoić tę liczbę do 2030 roku.

Europa Środkowo-Wschodnia kluczowy region Primark

Europa Środkowo-Wschodnia jest kluczowym regionem w strategii rozwoju Primark, a oprócz sklepów w Bratysławie i Bukareszcie, jeszcze w tym roku marka powiększy swoją sieć o dwie nowe lokalizacje w Polsce – Łódź i Wrocław. Ich otwarcie planowane jest w nadchodzących miesiącach. Detalista ogłosił również, że w 2024 roku otworzy swój pierwszy sklep na Węgrzech.

- Europa Środkowo-Wschodnia jest strategicznym obszarem dla rozwoju Primark. Nieustannie obserwujemy duże zainteresowanie klientów naszą unikalną ofertą, dlatego chcemy wzmocnić ekspansję, by docierać do jeszcze większej liczby osób. Dążymy również do utrzymania wysokich standardów obsługi klienta i zapewnienia odwiedzającym niezapomnianych doświadczeń zakupowych, które są kluczowym elementem naszej działalności - mówi Maciej Podwojski, Head of Sales CEE w Primark powiedział. - Po wejściu na rynek węgierski w przyszłym roku, nasza sieć powiększy się do 13 sklepów na sześciu różnych rynkach regionu CEE. Ponadto, do końca 2026 roku planujemy osiągnąć liczbę 530 lokalizacji na całym świecie - dodaje.

Ubiegły tydzień był znaczący dla międzynarodowej ekspansji Primark, który w ciągu trzech dni otworzył cztery nowe sklepy w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz jeden powiększony salon w Wielkiej Brytanii o łącznej powierzchni handlowej wynoszącej ponad 12 600 mkw. W otwarcia te marka zainwestowała łącznie ponad 50 mln euro i zwiększyła całkowitą liczbę sklepów Primark na świecie do 425.