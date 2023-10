Primavera Furniture w centrum designu Domoteka (zdjęcia)

Primavera Furniture to polski producent wysokiej klasy mebli tapicerowanych, a także stołów i stolików, który w swojej ofercie posiada zarówno przedmioty do wyposażenia wnętrz, jak i kolekcje mebli ogrodowych. Marka słynie z wysokiej jakości produktów premium o nowoczesnym, eleganckim designie, wykonanych z wysokogatunkowych tkanin obiciowych. Marka została założona w 2006 roku i współcześnie cieszy się popularnością wśród zagranicznych klientów, o czym świadczą rynkowe sukcesy w Europie Środkowej, Zachodniej i Skandynawii, a także Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie.

- Głównymi założeniami w projektowaniu naszych produktów są: jakość wykonania, skrupulatna selekcja używanych materiałów oraz nieustanne podążanie za ewoluującymi światowym trendami. To właśnie te czynniki zapewniają nam zadowolenie klientów, pozwalają budować zaufanie w relacjach z partnerami nie tylko zachodniej Europie, ale i całego świata. Dzięki doświadczeniom płynącym z wielu zagranicznych rynków, możemy śmiało stwierdzić, że każdy z nich, tak jak i każdy człowiek, charakteryzuje się odrębnym stylem i upodobaniami. W związku z czym do każdego należy podchodzić z indywidualną wizją projektową. Nasza oferta zawiera ponad 500 modeli mebli z możliwością dopasowania 120 różnorodnych tkanin – mówi Robert Hestkowski, prezes firmy Primavera Furniture.

Salon Primavera Furniture w Domotece

Już wkrótce marka Primavera Furniture otworzy swój salon w Domotece, największym w Polsce centrum designu. Podpisana właśnie na okres 7 lat umowa najmu dotyczy powierzchni o wielkości 544,44 m2, zlokalizowanej na parterze budynku. Za wynajem lokali w nieruchomości odpowiada agencja Cushman & Wakefield, wieloletni partner Domoteki.

- Warszawska Domoteka proponuje przekrojową ofertę dla osób poszukujących inspiracji, doradztwa i wysokiej jakości produktów. Pracując od lat z firmą Pradera dbamy o to, aby grono najemców tego centrum wpisywało się w zmieniające się trendy. Primavera Furniture jest świetnym przykładem polskiej marki, która odpowiada na wszystkie te potrzeby – komentuje Ada Budynek, Leasing Team Manager, w międzynarodowej firmie doradczej Cushman & Wakefield, odpowiadającej za komercjalizację Domoteki.

Jak podkreśla przedstawiciel Właściciela Domoteki, produkty polskiej marki stanowić będą perfekcyjne uzupełnienie oferty komercyjnej obiektu. Aktualnie na tę szeroką ofertę składa się ponad 50 salonów z przedmiotami i akcesoriami dedykowanymi wnętrzom o różnej funkcji i stylistyce. Łącznie to ponad 600 polskich i zagranicznych marek, z których część dostępna jest wyłącznie w Domotece. Salon Primavera Furniture znajdzie się więc wśród takich wnętrzarskich marek premium jak: BoConcept, Dion, Hastens, NAP, Natuzzi Editions czy Rolf Benz.

- W Domotece przykładamy ogromną wagę, by oferta produktowa dla naszych klientów była wyselekcjonowana, różnorodna i niepowtarzalna. Nasza przestrzeń to miejsce przeznaczone dla marek, które na pierwszym planie stawiają najwyższą jakość i ponadczasowe wzornictwo. Tym bardziej cieszy nas, kiedy są wśród nich polscy projektanci i producenci. Takie właśnie wartości reprezentuje marka Primavera Furniture – mówi Agata Brzezińska, Head of CEE z firmy Pradera, właściciela Domoteki.

Otwarcie nowego salonu Primavera Furniture w Domotece planowane jest w styczniu 2024 r.

Domoteka i Pradera

Domoteka obiekt handlowy w całości dedykowany designowi. Położona niespełna 20 minut od centrum Warszawy, posiada w swojej ofercie produkty ponad 600 marek z całego świata. Klienci, poza wyposażeniem do wszystkich pomieszczeń domu czy mieszkania, znajdą tu także bogatą gamę usług, a także wiedzę wzorniczą. Właścicielem Domoteki oraz parków handlowych HOMEPARK jest fundusz Pradera European Retail Parks, który należy do Pradery – wiodącego na rynku specjalistycznym funduszu zarządzającego aktywami centrów oraz parków handlowych w Europie.

Pradera została założona w 1999 r., a jej portfel wart 3,3 mld euro zawiera ponad 55 centrów i parków handlowych w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Polsce, Francji, Czechach, Grecji, Turcji, oraz Abu Dhabi posiadających łącznie 2,400 sklepów. Nieruchomością zarządza spółka BNP Paribas Real Estate Poland. Za komercjalizację odpowiada Cushman & Wakefield.