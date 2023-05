Primavera Parfum operatorem logistycznym marki BON DIA BEAUTY

Małgosia Heteryk-Musiał to aktorka znana między innymi z serialu TVN 19+. Szerszej publice dała się poznać również jako jedna z uczestniczek programu Ameryka Express. Jej konto w serwisie Instagram śledzi ponad pół miliona osób. Od ponad 10 miesięcy Gosia łączy działalność influencerską z wychowywaniem córki Nel, co zaowocowało stworzeniem marki kosmetycznej BON DIA BEAUTY.

Nowy kosmetyczny brand powstał z myślą o kobietach, które mimo obowiązków wychowawczych i deficytu czasu nie chcą zapominać o sobie oraz czuć się świetnie każdego dnia. W skład kolekcji weszło sześć produktów: paletka do konturowania, paletka do makijażu oczu i brwi, maskara do rzęs, dwie pomadki nude (brown i pink) oraz puder rozświetlający.

Wyłącznym operatorem marki BON DIA BEAUTY została Primavera Parfum - unikalny na polskim na rynku HUB E-COMMERCE, który integruje pełną ofertę kosmetyków z kluczowymi platformami typu marketplace oraz największymi sklepami wielobranżowymi w kategorii Beauty i Health. Firma będzie wspierać nowy brand w pełnym procesie TSL oraz sprzedażowym. Primavera odpowiadać będzie m.in. za cały łańcuch logistyczny – od otrzymania towaru, przez magazynowanie, po wysyłkę towaru do klienta końcowego. Produkty spod szyldu BON DIA BEAUTY będzie można nabyć w należącym do Grupy sklepie internetowym Tagomago.pl czy w stacjonarnej perfumerii Tagomago Boutique w Warszawie. Grupa będzie też odpowiedzialna za dedykowany landing page dla marki. Taki model współpracy zdejmuje z Partnera obowiązek posiadania własnego magazynu, pozwalając skupić się na rozbudowie oferty oraz marketingu.

BON DIA BEAUTY jest już kolejną kosmetyczną marką influencerską, którą wspiera Primavera. Od niedawna w portfolio Grupy znajduje się kolekcja perfum Sylwii Peretti – celebrytki znanej z emitowanego w TTV serialu „Królowe życia”.