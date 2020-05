Próba kradzieży danych użytkowników IKEA Family. Firma składa zawiadomienie do UODO

fot. materiały prasowe

Część posiadaczy karty IKEA Family otrzymała komunikat o tym, że mogło dojść do nieautoryzowanego logowania na ich koncie.

- Potwierdzamy, że mogło dojść do nieautoryzowanego logowania na niektórych kontach IKEA Family. W celu ochrony danych użytkowników niezwłocznie zablokowaliśmy dostęp do wybranych profili. Pragniemy podkreślić, że dane naszych klientów są bezpieczne, a zespół IKEA pracuje intensywnie nad wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia - podał meblowy koncern.

Według wstępnych analiz IKEA doszło do zewnętrznego, automatycznego i masowego odpytywania bazy danych różnego rodzaju kombinacjami loginów i haseł. Sposób działania wskazuje, że sprawcy mogli posługiwać się bazą danych zawierającą informacje ujawnione podczas wcześniejszych wycieków danych z innych portali, których celem było ustalenie, czy są wykorzystywane przez Klubowiczów IKEA Family (tzw.„credential stuffing”).

- W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem się do konta IKEA Family przy użyciu dotychczasowego hasła, sugerujemy użytkownikom, aby skorzystali z opcji “Nie pamiętam hasła” dostępnej na stronie internetowej www.IKEAFamily.eu. Użycie tej funkcjonalności pozwala uzyskać całkiem nowe dane logowania. Aby zwiększyć bezpieczeństwo swoich danych, zachęcamy kubowiczów do niewykorzystywania kombinacji, które służą do logowania w innych serwisach - informuje firma.



W związku z incydentem spółka złożyła zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.