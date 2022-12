Chusteczki nawilżane na cenzurowanym. Polska daje przykład

Chusteczki biodegradowalne, czyli wolne od plastiku, stają się coraz bardziej widoczne na polskim i europejskim rynku. Na całym świecie stanowią rosnący segment.

Niektóre kraje i sieci handlowe rozważają całkowity zakaz sprzedaży chusteczek zawierających plastik, a inne już podejmują konkretne decyzje.

- To, co rynek właśnie odkrywa, w Ecowipes wiemy już od dawna. Stworzona przez nasz dział R&D biodegradowalna włóknina Tricell na bazie pulpy wpisuje się w aktualne trendy - mówi Gabriel Kermiche.

Współpraca pomiędzy wszystkimi ogniwami łańcucha dostaw jest kluczowa dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w całej branży

Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni, że nie ma czasu na „greenwashing”, trzeba działać już teraz, korzystając z rozwiązań, które są już dostępne na rynku. Ważna jest współpraca między sektorami i rzeczywiste kroki w kierunku zrównoważonej przyszłości. Wskazywano na dużą rolę producentów i ich odpowiedzialność w całym procesie produkcji, od włóknin po wyroby gotowe.

- Jako producenci mamy obowiązek dbać o środowisko. Nie możemy czekać, aż pojawią się przepisy i zmuszą nas do działania. Musimy coś zrobić z obecną sytuacją i działać już teraz. Musimy naciskać na detalistów i dostawców, aby osiągnęli zrównoważony rozwój. Ponosimy osobistą odpowiedzialność za zmianę dla przyszłych pokoleń – mówił podczas swojego wystąpienia na Go Wipes polski ekspert Gabriel Kermiche, prezes Ecowipes.

Biodegradowalne chusteczki to krok ku czystszemu środowisku

Nieodłącznym elementem zrównoważonego rozwoju jest neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla. Zdaniem ekspertów, aby osiągnąć ten cel, potrzebna jest współpraca pomiędzy wszystkimi ogniwami łańcucha dostaw, dostawca – producent – właściciel marki. Wszyscy oni powinni być zaangażowani w realizację celów zrównoważonego rozwoju i osiągnięcie neutralności pod względem emisji CO2.

Zmniejszenie śladu węglowego można osiągnąć poprzez ograniczenie konsumpcji, ale także programy kompensacyjne, czyli angażowanie się m.in. w ochronę lasów, tak aby zrekompensować ślad węglowy, którego nie można uniknąć podczas produkcji.

Chusteczki biodegradowalne, czyli wolne od plastiku, stają się coraz bardziej widoczne na polskim i europejskim rynku, na całym świecie wciąż stanowią rosnący segment. Ecowipes, jako europejski lider w produkcji biodegradowalnych chusteczek nawilżanych, nieustannie pracuje nad przyspieszeniem zmian na rynku.

- Z dumą możemy powiedzieć, że zrobiliśmy już rewolucję na półkach polskich sieci handlowych i większość dostępnych w naszym kraju chusteczek jest obecnie biodegradowalna, czyli pozbawiona plastiku. Naszym kolejnym celem jest zmiana na półkach sklepowych w całej Europie. Jesteśmy na dobrej drodze, aby to zrobić - wyjaśniał Gabriel Kermiche, prezes Ecowipes.

Polska technologia wyprzedziła rynek

W segmencie włóknin zdecydowanie rośnie zainteresowanie pulpą celulozową. Przemawiają za tym korzyści dla środowiska oraz atrakcyjna cena tego surowca.

- To, co rynek właśnie odkrywa, w Ecowipes wiemy już od dawna. Stworzona przez nasz dział R&D biodegradowalna włóknina Tricell na bazie pulpy celulozowej doskonale wpisuje się w aktualne trendy i odpowiada na potrzeby rynku, który jest obecnie pod dużą presją cenową - wyjaśnił Gabriel Kermiche. - Aby produkcja była opłacalna, musimy skupić się nie tylko na biodegradowalności, ale także na ekonomii i przystępnej cenie tych produktów dla konsumentów. Dzięki Tricell mamy większą elastyczność w podwyżkach cen, co stanowi wyzwanie dla wzrostu kosztów na rynku – przekonywał Kermiche.

Niektóre kraje i sieci handlowe rozważają całkowity zakaz sprzedaży chusteczek zawierających plastik, a inne już podejmują konkretne decyzje. Na przykład Tesco, Boots czy Aldi wycofały ze sprzedaży chusteczki na bazie plastiku we wszystkich swoich sklepach w Wielkiej Brytanii. Zakaz ten dotyczy nie tylko produktów marek własnych, ale także artykułów znanych brandów. Zmiana ta zachodzi powoli, ponieważ na rynku wciąż pojawiają się obawy, że nie ma alternatywy dla wyrobów z tworzyw sztucznych.

- To jest błędne myślenie - ocenił prezes Ecowipes. - Powinniśmy zakazać chusteczek na bazie plastiku, tak jak zakazaliśmy patyczków na bazie plastiku. Niektórzy twierdzą, że nie ma jeszcze powszechnie dostępnych alternatyw. Mówię – tak, są - argumentował.

Pomimo obecnych wyzwań stojących przed firmami, takich jak ceny energii, inflacja i rosyjska agresja na Ukrainę, organizacja badawcza Smithers szacuje, że rynek chusteczek nawilżanych będzie nadal rósł w ujęciu rocznym o 6,9%.

Dużo uwagi poświęcono również problemowi niewłaściwej utylizacji zużytych chusteczek, która wywołuje poważne problemy gospodarcze i środowiskowe. Jednym z nich są powtarzające się, uporczywe awarie sieci kanalizacyjnej, których przyczyną się wyrzucane do ścieków zużyte chusteczki, powodujące m.in. zatykanie rur.

Eksperci biorący udział w debacie zorganizowanej podczas Go Wipes: Lara Wyss z Responsible Flushing Alliance, dr Anna Gergely – specjalistka prawa międzynarodowego i regulacji unijnych, Peter Henley z Water Research Centre UK oraz Gabriel Kermiche, prezes Ecowipes, zwrócili uwagę na potrzebę czytelnego oznakowania opakowań chusteczek. Dyskutowano także nad kwestią możliwości spłukiwania, czy lepsze są komunikaty pozytywne (spłukiwalne), czy negatywne (nie można wrzucać do toalety).

Trzeba położyć większy nacisk na edukację konsumentów

Eksperci doszli do wniosku, że oba przekazy powinny być stosowane w połączeniu ze sobą, ale muszą być poparte dogłębną edukacją oraz dużą odpowiedzialnością producentów chusteczek.

- Bardzo ważne jest odróżnienie chusteczek dla niemowląt od papieru toaletowego. Wszystkie chusteczki dla niemowląt należy uważać za nienadające się do spłukiwania, nawet jeśli można je spłukiwać. To kwestia globalnej edukacji i zrozumienia, że tylko papier (suchy lub mokry) można spłukiwać – przekonywał Gabriel Kermiche.

Z kolei Anna Gergely wspomniała, że branża musi być proaktywna.

- Nie można pozwolić, aby głosy nienaukowe dyktowały, jak zwykli ludzie powinni rozumieć właściwą utylizację chusteczek. Komisja Europejska jest otwarta na zaangażowanie przemysłu w tworzenie prawa. Koniec końców branża musi rozwiązać problem. Działania edukacyjne i regulacyjne są ważne. Właściwe oznakowanie jest koniecznością - apelowała

W podobnym tonie wypowiadała się też Lara Wyss, która podkreśliła, że branża musi być konsekwentna i proaktywna.

- Musimy edukować dzieci, aktywistów, wodociągi i ustawodawców. Nie potrzebujemy innych do opowiadania naszych historii. Musimy być narratorem. Mówienie jednym głosem jest tutaj kluczowe - komentowała.

Branża higieniczno-kosmetyczna jest zdeterminowana, aby przyspieszyć zmiany w kierunku zrównoważonego rozwoju. Duży wkład w ten proces wniosła już firma Ecowipes. Im szybciej inni producenci pójdą polskim śladem, tym lepiej dla środowiska i naszej przyszłości - zwracano uwagę podczas konferencję Go Wipes.