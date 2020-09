Producent i dystrybutor sprzętu sportowego najemcą magazynu Panattoni w Sosnowcu

Sportvida, producent i dystrybutor sprzętu sportowego oraz akcesoriów sportowo-rekreacyjnych, sfinalizowała umowę najmu powierzchni biurowo-magazynowej w Panattoni Park Sosnowiec I.

W transakcji pośredniczyła firma doradcza Cushman & Wakefield.

Sportvida Sp. z o.o. jest firmą wywodzącą się z branży sportowej, o wieloletnim doświadczeniu w produkcji, bezpośrednim imporcie, wprowadzaniu do obrotu i oferowaniu produktów sportowych, a także różnego rodzaju akcesoriów sportowo-rekreacyjnych dla klientów w Polsce i za granicą.

Powierzchnia nowego magazynu Sportvida Sp. z o.o., zlokalizowanego w Panattoni Park Sosnowiec I wynosi 1150 mkw.

Panattoni Park Sosnowiec I to projekt składający się z dwunastu budynków magazynowych o łącznej powierzchni ok. 300 000 mkw. dostosowanej do magazynowania oraz lekkiej produkcji.