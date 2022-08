Producent papieru toaletowego z kolejnym oświadczeniem ws. skażenia Odry

Jack-Pol, za pośrednictwem firmy FEB-EKO-o, zaprzestał wywozić odpady przemysłowe do PWiK Brzeg w lipcu br., gdyż uruchomiliśmy kolejny element 70-cio milionowej inwestycji proekologicznej, tj. reaktor biologiczny, właśnie w lipcu bieżącego roku. Dzięki temu nie ma już konieczności wywożenia odpadów przemysłowych do zewnętrznej oczyszczalni, gdyż całość odpadów przemysłowych zostaje oczyszczona w Jack-Pol.

Tworzona wokół spółki atmosfera, jako spółki która zanieczyszcza Odrę, jest bardzo krzywdząca. Pojawiają się zarzuty, że odprowadzamy zanieczyszczenia do Odry, ale nikt nie przedstawił żadnych dowodów na to. Trudno za taki dowód uznać przynoszone na sesje rady miejskiej butelki z brudną woda i twierdzenia osób inicjujących tę akcje, że jest to woda z Odry zatruta przez Jack – Pol, podczas gdy nikt nie wie ani skąd faktycznie ta woda została pobrana, ani czy w ogóle zawiera jakieś nieczystości. Nikt z osób, które nas atakują nie pokazał badań przeprowadzonych przez laboratorium, które mogłyby świadczyć, że faktycznie w jakikolwiek sposób zanieczyszczamy rzekę. Formułowane pod naszym adresem zarzuty bazują na węchu i wzroku osób, które w ten sposób stwierdzają, że na pewno woda jest skażona. Najlepszym dowodem jest sytuacja z 3.08.2022, gdy zostało nam zarzucone, że wpuszczamy zanieczyszczenia do Odry. Została wezwana Straż Pożarna i WIOŚ. Zostały pobrane próbki wody. Z informacji, które posiadamy od Straży Pożarnej po zbadaniu wody, wynika, że woda jest czysta. Czekamy na ekspertyzę WIOŚ. Nie mniej, chcę jeszcze raz powiedzieć, że Jack – Pol nie zanieczyszcza Odry.

Nasza firma działa zgodnie z prawem oraz dysponujemy wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami. Jesteśmy firmą rodzinną, która jest na rynku i produkuje przez ostatnie 27 lat. Od lat inwestujemy w ekologię i czystą produkcję. Produkujemy papiery higieniczne z białej makulatury. Jesteśmy również producentem bibułek TISSUE z sortowanej makulatury w oparciu o procesy 100% recyklingu, dzięki czemu ulegają one szybkiej biodegradacji i są przyjazne dla środowiska. Bardzo dużą uwagę przywiązujemy do jakości artykułów, w czym pomaga nam współpraca z Instytutem Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej. Dbamy o środowisko naturalne, co potwierdza certyfikat FSC® oraz Świadectwo Jakości Zdrowotnej Państwowego Zakładu Higieny a także podjęte przez nas starania o uzyskanie certyfikatu Ecolabel.

Pomimo tego bezpodstawnie, bez żadnych dowodów zostaliśmy oskarżeni. I muszę powiedzieć, że jesteśmy wstrząśnięci oraz zaskoczeni taką skalą oszczerstw i kłamstw kierowanych w naszą stronę. Trudno nam to wytłumaczyć, gdyż pierwsze informacje o śniętych rybach w Odrze dotyczą jazu w miejscowości Lipki – na granicy województw dolnośląskiego i opolskiego. Co więcej, istnieją również dane wskazujące na wystąpienie skażenia znacznie powyżej tego miejsca, w okolicach Gliwic. Zatem, lokalizacja skażenia występuje znacznie powyżej posadowienia zakładu Spółki Jack–Pol, a prąd Odry powoduje przemieszczanie się zarówno skażenia, jak i śniętych ryb w dół rzeki Odry, w tym w rejon Oławy.

Zaś co się tyczy rowu melioracyjnego, to chciałem wyjaśnić, że trafia do niego tylko i wyłącznie woda roztopowa i opadowa. Czasami może być brudna, bo po prostu spływa z ziemią. Może być także biała, a to dlatego, że obok kanalizacji deszczowej znajduje się nasz plac, na którym składujemy białą makulaturę. A Wody deszczowe rozmakają makulaturę, przez co wody wpadające do kanalizacji, a przepływające właśnie przez ten plac, zabierają ze sobą biały osad z makulatury.

Natomiast to do wylotu nr 2, przy kanale Odry, wypływa woda z wykopów budowy. Prowadzimy projekt badawczo-rozwojowy, w czasie którego trwają wykopy fundamentów. Ta woda pochodzi z głębokich otworów na 5-6 metrów. To są po prostu wody gruntowe, zatem nie stanowią one zagrożenia dla Odry i życia w niej.

Do tego wylotu trafiają też oczyszczone wody technologiczne, które są trzy razy dziennie sprawdzane przez nasze laboratorium, które z kolei jest pod stałym nadzorem i kontrolą odpowiednich państwowych służb. Parametry fizyko-chemiczne naszej wody technologicznej są zgodne z wszystkim wymaganiami, w tym m.in. z rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Są oczyszczane u nas w zakładzie, w reaktorze biologicznym.

Dodam, że stale inwestujemy w nowoczesne i ekologiczne rozwiązania oraz linie technologiczne. Dobrym przykładem, może być bardzo innowacyjny na skalę europejską, ekologiczny projekt, którego realizację rozpoczęliśmy w 2020 r. Jego budżet to 70 mln zł, w który inwestujemy ponad 50 mln zł z środków własnych, a resztę finansuje UE. Dzięki niemu mamy już działające m.in. laboratorium, biologiczną oczyszczalnię ścieków i w dużej mierze procesy produkcji działają w cyklu zamkniętym, a do Odry odprowadzamy tylko oczyszczoną wodę technologiczną, która nie stanowi zagrożenia dla środowiska, co potwierdzają wszystkie posiadane przez nas pozwolenia. Dzięki temu projektowi już w 2023 r. w naszej firmie, całkowicie zamknięty zostanie proces produkcyjny. W efekcie będziemy pionierami czystej, ponadstandardowo ekologicznej produkcji w obiegu zamkniętym, nie tylko na skalę Polski, ale także Europy - czytamy w oświadczeniu firmy Jack-Pol.

Jaki jest profil działalności firmy Jack-Pol

