Program stażowy dla uchodźców w IKEA - liczą się umiejętności i siła różnorodności

Uprzedzenia, dyskryminacja i wykluczenie społeczne z powodu koloru skóry, narodowości lub pochodzenia etnicznego czy kulturowego przekładają się często na nierówny dostęp do rynku pracy.

Szczególnie osoby uchodźcze mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia ze względu na barierę językową, stereotypy oraz nieznajomość lokalnego rynku pracy, pomimo tego, że posiadają odpowiednie umiejętności, doświadczenie zawodowe i motywację. Jednocześnie aktywność zawodowa jest im potrzebna do zachowania niezależności finansowej, a przede wszystkim do rozwoju w zgodzie ze swoimi kwalifikacjami.

Program stażowy „Liczą się umiejętności”

IKEA postawiła sobie za cel, aby do końca roku finansowego 2023 na całym świecie wesprzeć 2500 osób z doświadczeniem uchodźczym w zdobyciu doświadczenia zawodowego lub znalezieniu pracy. Dlatego w marcu 2022 roku rozpoczęła w Polsce, wraz z partnerem – Fundacją Ocalenie, globalny program stażowy „Liczą się umiejętności”.

Kontynuując swoje działania, w marcu tego roku uruchomiła jego drugą edycję. W wyniku rekrutacji do programu zaproszono 46 stażystów i stażystek z 6 różnych krajów: Afganistanu, Białorusi, Czeczeni, Sierra Leone, Turkmenistanu oraz Ukrainy. W nowej odsłonie stażu IKEA rozszerzyła swoją inicjatywę do 5 sklepów w Polsce – w Gdańsku, podwarszawskich Jankach, Krakowie, Łodzi i na warszawskim Targówku. Załogi sklepów w Warszawie i Łodzi wspiera Fundacja Ocalenie. Do inicjatywy włączyły się kolejne lokalne organizacje partnerskie. W Gdańsku jest to Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, natomiast w Krakowie Internationaler Bund Polska oraz Salam Lab.

- Wspieramy osoby uchodźcze od prawie 23 lat i wiemy, że odnalezienie swojego miejsca na polskim rynku pracy bywa dla nich ogromnym wyzwaniem. Kiedy wraz z IKEA rozpoczynaliśmy pilotaż programu stażowego, nie wiedzieliśmy jak bardzo odmieni on życie jego uczestniczek i uczestników - mówi Piotr Bystrianin, prezes Fundacji Ocalenie.

Podczas półrocznych płatnych staży osoby będą pracowały w sklepach IKEA oraz brały udział w intensywnym kursie języka polskiego. Fundacje partnerskie wsparły również sklepy w procesie rekrutacji, a następnie objęły stażystów i stażystki opieką mentorską, prawną oraz psychologiczną.

- W ramach programu zostało zapewnione wszystkim uczestnikom wsparcie językowe, prawne i psychologiczne i to właśnie kompleksowość tej oferty jest najmocniejszą stroną tego programu. Na każdym etapie uczestnik może liczyć, iż uzyska fachową pomoc, gdyż wszystkim nam zależy na tym, aby nowi pracownicy czuli się w IKEA jak u siebie – komentuje Maria Wojtacha, prezeska Internationaler Bund Polska.

Strategia Różnorodności i Włączania

Program jest realizowany w IKEA Retail w oparciu o Strategię Różnorodności i Włączania, która skupia się na 5 wymiarach różnorodności: płeć, wiek, orientacja seksualna, sprawność fizyczna i psychiczna oraz pochodzenie etniczne. Działania w ramach Strategii to nie tylko przygotowanie uchodźców i uchodźczyń do pracy i życia w nowym miejscu, ale także budowanie włączającego środowiska wewnątrz organizacji – poprzez szkolenia osób, które już pracują w IKEA.

- Uczestnicząc w tym ważnym projekcie pomagamy osobom uchodźczym stawiać pierwsze kroki na polskim rynku pracy, ale też włączamy je w nasze społeczeństwo, które dzięki nim staje się wielokulturowe – informuje Nina Wójtowicz, koordynatorka programu z Salam Lab.

W większości sklepów, wraz z Fundacją Ocalenie, IKEA przeprowadziła dla obecnych pracowników i pracowniczek warsztaty przygotowujące do współpracy z osobami z doświadczeniem uchodźczym. Rozpoczęto również szkolenia na temat nieuświadomionych uprzedzeń (ang. unconcious bias), a także zmodyfikowano warsztaty dla osób rozpoczynających pracę w IKEA, uwzględniając podejście oparte na otwartości i wspieraniu idei różnorodności narodowościowej i etnicznej. To sprawia, że firma jest lepiej przygotowana na efektywne włączanie kolejnych osób z doświadczeniem uchodźczym.

Podejmowane przez IKEA działania są doceniane przez pracowników, którzy bardzo pozytywnie ocenili inicjatywę programów stażowych w wewnętrznej ankiecie zadowolenia. We wspomnianej ankiecie w sklepie IKEA na Targówku odnotowano wzrost poczucia wspólnoty o 8 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego roku.

Aby dzielić się wiedzą i doświadczeniem, jak budować włączające miejsca pracy, IKEA zaprasza do udziału w “okrągłych stołach” skupiających przedstawicieli sektora biznesowego, samorządowego oraz organizacji pozarządowych.

- Podczas tych spotkań uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie tworzenia włączającego rynku pracy, który jest otwarty dla uchodźców i uchodźczyń. Zapraszamy do dołączenia do naszego grona i do wspólnych rozmów. Budowanie włączających miejsc pracy jest obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Na przykładzie IKEA wiemy, że różnorodne zespoły sprawiają, iż klienci lepiej się u nas czują, a pracownicy mogą rozwijać swoje umiejętności, doceniając odmienną perspektywę i doświadczenie innych osób – wyjaśnia Ewa Baturo, liderka projektu ds. zatrudniania osób z doświadczeniem uchodźczym w IKEA Retail.

Zebrane podczas spotkań pomysły i przemyślenia będą podstawą do przygotowania „inspirownika”, czyli zbioru inspiracji, jak włączać osoby z doświadczeniem uchodźczym i wspierać ich zatrudnienie. Najbliższe spotkanie okrągłego stołu, tym razem skierowane do sektora biznesowego, odbędzie się 28 marca.