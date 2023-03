Promenada w Warszawie - wiemy, kiedy będzie ponownie otwarta (zdjęcia)

– Na dniach oddamy do użytku najnowocześniejsze, wielofunkcyjne centrum handlowe o powierzchni 63 tys. mkw., ze wzbogaconą ofertą pod względem innowacyjnych konceptów handlowych, jak i starannie wyselekcjonowanych marek. Promenada śmiało może pretendować do miana najbardziej ambitnych projektów handlowych w Warszawie. Nie dziwi zatem fakt, że jeszcze przed rozpoczęciem prac remontowyc, 80% modernizowanej powierzchni było już wynajęte – mówi Anna Tana, Dyrektor Leasingu w Atrium Poland.

Promenada wzmacnia swój potencjał

Jak dodaje, zmodernizowana Promenada wzmacnia swój potencjał, co przyciąga najnowsze koncepty i najbardziej poszukiwane marki. Dowodem na to jest otwarcie w nowo wyremontowanej części, dwupoziomowego sklepu Peek&Cloppenburg, o powierzchni 3 450 mkw., w najnowszym koncepcie. Salon P&C jest pierwszym sklepem w tej części Warszawy i drugim co do wielkości w stolicy.

Marc O’ Polo to kolejna po Rituals Cosmetics i Under Armour otwartych w 2022 roku międzynarodowa marka, która wzbogaci grono najemców Promenady. Ten niemiecko-szwedzki brand odzieżowy zaoferuje klientom odzież wykonaną z najwyższej jakości certyfikowanych materiałów naturalnych – w prostych, ale nowoczesnych fasonach – oraz designerskie dodatki.

W gronie najemców znalazły się także marki, których wcześniej w Promenadzie nie było. Jedną z nich jest Homla oferująca elementy wyposażenia wnętrz. Nowością w Promenadzie będą także między innymi salony: Tezenis – oferujący damską i męską bieliznę oraz stroje kąpielowe, Digel – niemiecka marka eleganckiej odzieży męskiej, australijski brand z biżuterią i dodatkami Lovisa oraz Jubitom – jedna z największych polskich sieci salonów jubilerskich, zlokalizowanych wyłącznie w dużych galeriach handlowych.

Pod koniec zeszłego roku ofertę Promenady wzmocniły nowości. Mowa tu o pierwszym w stolicy salonie BOSS w nowym koncepcie Pre BOSSed oraz o pierwszym w Polsce dwupoziomowym sklepie Intersport w formacie 2.0. Już wkrótce marki Douglas, Super-Pharm, Tous , home&you oraz Empik zaprezentują swoje salony w najnowszych konceptach sprzedażowych. Do grona najemców niedługo dołączą także salony włoskich marek Falconeri, Uomo, Benetton oraz salon obuwniczy Nina Basco.

Oferta modowa jest głównym motorem napędowym istnienia obiektów handlowych, w tym właśnie praskiej galerii, która po zakończeniu przebudowy oferuje 150 punktów handlowo-usługowych, w tym największe światowe brandy, takie jak: Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Tous, Zara, Vistula, Bytom, Max Mara Weekend, Marella, LIU JO, Olsen, Trussardi, Luisa Spagnoli, Pandora, Apart, W. Kruk, iSpot czy Rosenthal. Ich ofertę uzupełnia sektor health & beauty: Sephora, Douglas, L’Occitane, Rituals, Super-Pharm oraz popularne wśród warszawiaków kawiarnie. Do dyspozycji klientów jest również nowoczesny food court Republika Smaku bogaty w cenione koncepty restauracyjne serwujące zróżnicowane, starannie dobrane menu z różnych stron świata.

Miejsce spotkań i rozwoju

Promenada to również miejsce spotkań i rozwoju, przyjazne rodzinom z dziećmi i seniorom. Dla najmłodszych dostępna będzie angażująca strefa zabaw Euro-Lider. Przez cały okres przebudowy w centrum funkcjonował także Piąty Wymiar – unikatowa przestrzeń galerii stworzona z myślą o lokalnej społeczności. We współpracy z organizacjami społecznymi, lokalnymi firmami oraz pasjonatami różnych dziedzin organizowane są w niej zajęcia i warsztaty, wspólne sąsiedzkie przedsięwzięcia, które wspierają rozwój, rozbudzają zainteresowania oraz zwiększają świadomość kulturalną, artystyczną i naukową wśród dzieci i dorosłych. Ponadto od stycznia br. w Promenadzie mieści się Teatr Niewielki oferujący edukacyjne spektakle dla najmłodszych.

G City Europe (wcześniej Atrium) jest częścią G City oraz właścicielem, zarządcą i deweloperem nieruchomości handlowych i mieszkaniowych na wynajem w Europie Środkowej. Atrium specjalizuje się w centrach handlowych z szeroką ofertą gastronomiczną, modową i rozrywkową, położonych w najlepszych miejskich lokalizacjach, w szczególności koncentrując się na Warszawie i Pradze. Rozwój portfela nieruchomości handlowych Atrium opiera się na proaktywnych działaniach asset management, w zgodzie z motto "retail is detail".

Obecnie portfolio Atrium obejmuje 21 nieruchomości (w tym jedną nieruchomość mieszkaniową na wynajem) o łącznej wartości rynkowej 2,3 mld euro i całkowitej powierzchni najmu brutto (GLA) ponad 680 000 mkw.