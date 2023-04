Promocja na stacja Moya. 20 gr taniej na litrze

MOYA to największa polska niezależna sieć stacji paliw. W niebiesko-czerwonych barwach działa już 405 obiektów. Stacje MOYA znajdują się w całej Polsce, zarówno przy głównych drogach krajowych, jak i lokalnych, w dużych miastach i mniejszych miejscowościach. Zdecydowaną większość stanowią stacje obsługowe z ofertą sklepową i strefą gastronomiczną Caffe MOYA, ale w portfolio są także stacje automatyczne – wyłącznie dla flot – oraz samoobsługowe MOYA express – zarówno dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych.

Aplikacja Moya. Są promocje na paliwo

Sieć oddała właśnie w ręce użytkowników nową aplikację mobilną Super MOYA. To ukłon w stronę klientów indywidualnych, którzy będą głównymi beneficjentami korzyści płynących z posiadania aplikacji.

- Nasi klienci biznesowi od kilku lat korzystają z aplikacji MOYA firma i bardzo ją sobie chwalą, ale mamy też wielu klientów indywidualnych, którzy zatrzymują się tylko na naszych stacjach. Jedni doceniają wysokiej jakości paliwo, inni świetną kawę czy świeże przekąski. Chcieliśmy nagrodzić ich lojalność, a aplikacja jest narzędziem, które to bardzo ułatwia – mówi Andrzej Kondys, dyrektor operacyjny MOYA, członek zarządu Anwim S.A.

Aplikacja umożliwi klientom zbieranie punktów lojalnościowych za zakup paliw oraz artykułów dostępnych na stacjach MOYA. Punkty te będą wymieniane na nagrody – rabaty paliwowe lub inne produkty z oferty Caffe MOYA czy sklepu. Już przy pierwszym tankowaniu klient otrzyma 20 groszy rabatu na każdy litr paliwa.

- Wygląd i funkcjonalności aplikacji Super MOYA to efekt wielomiesięcznych prac i testów, aby finalnie zaproponować użytkownikowi najbardziej optymalne i wygodne rozwiązanie. Od razu po otwarciu aplikacji pojawia się przypisana do nas karta, dzięki czemu nie musimy jej gorączkowo szukać przy kasie, co jest częstym problemem w przypadku wielu aplikacji zakupowych. Klienci mają też dostęp do mapy z naszymi stacjami w całym kraju, dzięki czemu bez problemu dotrą do stacji MOYA, bez względu na to, w jakiej lokalizacji będą się w danej chwili znajdować – tłumaczy Andrzej Kondys.

Punkty zbierane w ramach aplikacji Super MOYA można wymieniać m.in. na rabaty na paliwo, rabaty na wybrane produkty w sklepie lub Caffe MOYA oraz odebrać wybrane produkty za 1 grosz. Aplikację można pobrać za darmo na urządzenia z systemem iOS i Android bezpośrednio ze sklepu na naszym telefonie lub wejść na stronę www.supermoya.pl i wybrać opcję odpowiednią dla danego urządzenia. Na stacjach paliw znajdziemy też plakaty z QR kodem, który po zeskanowaniu przekieruje nas na stronę z linkami do instalacji aplikacji. Rejestracja zajmie tylko chwilę.

Punkty w ramach aplikacji Super MOYA można zdobywać wyłącznie na obsługowych stacjach MOYA, na których występuje sklep i Caffe MOYA.