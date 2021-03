Przedsiębiorca z branży odzieżowej otrzymał środki z Tarczy dzięki interwencji Rzecznika MŚP

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców po raz kolejny interweniował w sprawie odmowy przyznania subwencji przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w ramach programu „Tarcza Finansowa 2.0”. Tym razem sprawa dotyczyła przedsiębiorcy z branży odzieżowej, który trzykrotnie otrzymał decyzję odmowną, w których PFR wskazywał, że zweryfikowane PKD firmy nie kwalifikuje się do udziału w Programie. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rzecznika MŚP, PFR zmienił swoją decyzję i przyznał przedsiębiorcy subwencję finansową we wnioskowanej kwocie.

Zwracając się do PFR z wnioskiem o przyznanie subwencji finansowej w ramach rządowego programu „Tarcza Finansowa 2.0”, przedsiębiorca wskazał, że prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej odzieży prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach, kwalifikującego do udziału w Programie. Wykazał także, że spełnia pozostałe warunki programowe. Pomimo tego PFR w wydanych decyzjach trzykrotnie odmówił przyznania subwencji, kwestionując fakt prowadzenia działalności w ramach kodów PKD objętych Programem.

Przedsiębiorca złożył reklamację do PFR i jednocześnie zwrócił się po pomoc do Oddziału Terenowego Rzecznika MŚP w Białymstoku. Rzecznik MŚP wystąpił do PFR z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw przedsiębiorców. PFR na skutek interwencji Rzecznika MŚP przyznał przedsiębiorcy subwencję finansową we wnioskowanej kwocie ok. 370 tys. zł.

Rzecznik MŚP kilkukrotnie przedstawiał PFR-owi stanowisko, zgodnie z którym warunek prowadzenia działalności w ramach kodu PKD określonego w dokumentach programowych jest spełniony także w przypadku ujawnienia w rejestrze całego działu PKD, obejmującego kwalifikujące się do udziału w Programie kody PKD na poziomie podklasy. Ostatecznie takie stanowisko znalazło potwierdzenie w Komunikacie PFR nr 2 z dnia 2 lutego 2021 r.