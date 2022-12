Przedświąteczne zniżki na paliwo już 15 grudnia na stacjach Circle K

W przedświątecznym okresie Circle K uruchamia dla swoich klientów szczególną promocję. W czwartek 15 grudnia w godzinach od 14:00 do 17:00 ceny paliw milesPLUS® oraz miles® zostaną obniżone i kierowcy zaoszczędzą złotówkę na każdym zatankowanym litrze. Zaktualizowane ceny z uwzględnieniem rabatu będą wyświetlane na pylonach cenowych stacji w trakcie promocji. Wyjątkowa oferta będzie obowiązywać na wybranych, 370 stacjach Circle K, położonych w dogodnych lokalizacjach w różnych regionach Polski. Przedświąteczne zniżki cen paliw w sieci Circle K Polska są częścią największej w historii firmy promocji paliwowej, w której bierze udział ponad 2 000 stacji w całej Europie.

Uczestnicy programu lojalnościowego EXTRA, którzy zakupią paliwo w dniu promocji, otrzymają 20 grudnia dodatkowy kupon zniżkowy o wartości 30 gr/l do wykorzystania przy kolejnej wizycie na tankowanie dowolnego typu paliwa. Rabat będzie obowiązywać do końca stycznia 2023 r. Kierowcy mogą zapisać się do programu EXTRA bezpośrednio na stacji lub poprzez aplikację Circle K pobraną z Google Play lub App Store.

Użytkownicy kart EXTRA wciąż mogą korzystać ze stałych rabatów na paliwo, Hot Dogi, kawę oraz myjnię, tankując na stacjach Circle K. Już po zatankowaniu łącznie 50 litrów paliwa kupony zniżkowe z rabatem do 15 gr/l pojawią się na koncie uczestnika. Natomiast 50% rabatu na ulubioną kawę czy Hot Doga otrzymają klienci, którzy zakupią łącznie 100 litrów paliwa, a po osiągnięciu progu 150 litrów dołączy do niego rabat w wysokości 50% na dowolny program myjni.