Przejęcie sklepu Go Sport w warszawskim CH Promenada

- Działając w imieniu Go Sport Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informujemy, że w dniu 20.07.2022 o godzinie 10 doszło do bezprawnego pozbawiania spółki posiadania oraz dostępu do sklepu Go Sport znajdującego się w Centrum Handlowym Promenada w Warszawie przy ulicy Ostrobramskiej 75C. W efekcie zostały zniszczone i usunięte zabezpieczenia sklepu, w tym plomby i system alarmowy oraz być może nastąpiły inne szkody w zasobach spółki znajdujących się na terenie Sklepu. O zaistniałym zdarzeniu zarząd zawiadomił właściwe organy i instytucje państwowe - głosi komunikat firmy.

Przypomnijmy, że takie samo zdarzenie miało miejsce w w CH Auchan Poczesna i Blue City.

Lista sankcyjna początkiem kłopotów Go Sport

W kwietniu ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji ogłosił polską listę sankcyjną obejmującą rosyjskie podmioty i oligarchów prowadzących interesy na terenie RP. Na polskiej liście sankcyjnej znalazło się 50 rosyjskich podmiotów i oligarchów zidentyfikowanych przez polskie służby. Wśród nich znalazł się Go Sport.

"Bardzo wielu Polaków widzi tę firmę w wielu centrach handlowych - firma zajmująca się dystrybucją sprzętu sportowego. Jeszcze parę lat temu firma francuska, kupiona przez Rosjan, którzy nabyli obywatelstwo Malty, którzy na co dzień rezydują w Szwajcarii, ale de facto jest to firma rosyjska" - tłumaczyło ministerstwo.

Jak informuje spółka na swojej stronie, po objęciu Go Sport Polska Sp. z o.o. sankcjami gospodarczymi spółka zawiesiła działalność wszystkich 25 sklepów stacjonarnych oraz sklepu internetowego.

Podano również, że "w związku z trwającą wojną w Ukrainie już 3 marca br. właściciele firmy podjęli decyzję o jej sprzedaży w celu zagwarantowania ciągłości zatrudnienia międzynarodowego zespołu pracującego w Polsce", a "proces sprzedaży jest obecnie na bardzo zaawansowanym etapie". Według informacji na stronie firmy zatrudniała ona w chwili nałożenia sankcji prawie 500 pracowników.

Pierwszy sklep Go Sport został otwarty w sierpniu 1999 w Łodzi. Kolejne sklepy powstały w Warszawie i we Wrocławiu. W następnych latach Go Sport systematycznie powiększała swój portfel sklepów.

Kilka miesięcy temu zarząd Go Sport złożył wniosek o upadłość.