Przetasowania w zarządzie LPP, odchodzi Jacek Kujawa

Mikołaj Wezdecki od 2006 roku rozwijał sprzedaż elektroniczną w RTV EURO AGD, gdzie budował jeden z największych w Polsce sklepów internetowych produktów z grupy RTV i AGD.

Wezdecki w LPP, Kujawa rezygnuje

Od 2019 roku jako członek zarządu i dyrektor odpowiedzialny za obszar e-commerce w Eobuwie.pl uruchomił sklep internetowy Modivo.pl, będący obecnie jednym z czołowych graczy w zakresie sprzedaży online w Europie Środkowo-Wschodniej.

- Przygotowywaliśmy się do tej zmiany od miesięcy. Cieszę się, że Mikołaj Wezdecki dołącza do zarządu. To godny następca Jacka Kujawy, który wprowadził LPP na nowy poziom, dowodząc że przyszłością dzisiejszego retailu jest digitalizacja, omnichannel i prężna sieć dystrybucji. Przed nowym członkiem zarządu kolejne ambitne wyzwania. Jestem przekonany, że jego dotychczasowe doświadczenie będzie mocnym atutem na dalszych etapach transformacji LPP – podsumowuje Marek Piechocki, prezes zarządu LPP.

Mikołaj Wezdecki związany jest z LPP od czerwca 2022 roku. Początkowo odpowiedzialny za proces cyfryzacji oraz rozwoju platformy e-commerce marek Reserved oraz Sinsay. W marcu 2023 roku został dyrektorem ds. digitalizacji, któremu powierzono opracowanie polityki rozwoju obszaru e-commerce dla wszystkich marek Grupy LPP oraz ustanowienie nowych standardów i synergii w rozwoju platformy internetowej brandów.

- Spółka przez ostatnie lata uległa dużym przeobrażeniom technologicznym i cyfrowym. Zyskała jednocześnie bogate zaplecze analityczne pozwalające zrozumieć trendy rynkowe i oczekiwania naszych klientów. Przede mną wiele wyzwań, bo świat retailu przeżywa prawdziwą rewolucję digitalową. Tym bardziej więc cieszę się, że powierzono mi tak odpowiedzialną funkcję – komentuje Mikołaj Wezdecki, wiceprezes zarządu LPP.

Jacek Kujawa związany z LPP przez 19 lat

Ustępujący z funkcji wiceprezesa zarządu LPP Jacek Kujawa rozpoczął swoją przygodę zawodową ze spółką 19 lat temu, początkowo jako dyrektor ds. IT, a od 14 lat jako wiceprezes LPP. Odpowiadał za logistykę, obszar IT, ale także inwestycje Grupy i kwestie administracyjne.

- Podjąłem osobistą decyzję o ustąpieniu, mając poczucie dobrze wykonanej pracy i ogromnej satysfakcji zawodowej. Wprowadzenie spółki na drogę e-commerce, a potem przeobrażenie jej w nowoczesną organizację omnichannelową to wyzwania, z których jestem szczególnie dumny. Do tego stworzenie od podstaw prężnej logistyki LPP, która dała początek jednemu z największych operatorów logistycznych w kraju – spółce LPP Logistics, sprawiły, że przyszedł czas na zmiany i zasłużony odpoczynek - wyjaśnia Jacek Kujawa.

Ponadto następują zmiany w zarządach spółek zależnych Grupy – Silky Coders oraz LPP Logistics. Prezesem polskiego software house - Silky Coders zostaje Mikołaj Wezdecki. Stanowisko prezesa polskiego operatora logistycznego Grupy LPP obejmuje natomiast jego dotychczasowy wiceprezes – Sebastian Sołtys związany z LPP od 15 lat.

Sebastian Sołtys, na początku swojej kariery zawodowej w LPP, był odpowiedzialny za realizację projektu budowy i automatyzacji pierwszego centrum dystrybucyjnego Grupy. W kolejnych latach pełnił funkcję dyrektora ds. zarzadzania łańcuchem dostaw oraz logistyki zagranicznej LPP. W ostatnich okresie zarządzał globalnymi omnichannelowymi procesami logistycznymi oraz siecią dystrybucji Grupy obejmującą 7 obiektów magazynowych zlokalizowanych w 3 krajach Europy. Od 2022 roku, tj. wraz z utworzeniem LPP Logistics, zajmował stanowisko wiceprezesa zarządu spółki.



LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowej.