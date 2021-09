Przybywa najemców w łódzkiej Fuzji

W północnej części Fuzji, od strony ulicy Tymienieckiego otworzy się kawiarnia T.25 CAFE. Najemca zajmie powierzchnię 107 mkw. wewnątrz budynku oraz 23 mkw. na zewnątrz, gdzie pojawią się stoliki dla gości.

Od strony ulicy Tymienieckiego do planowanej części handlowo – usługowej wprowadzi się sklep Dobre Wino, który zajmie powierzchnię nieco ponad 90 mkw. Dobre Wino w swojej ofercie posiada ponad 700 różnych propozycji z pięciu kontynentów.

W sierpniu tego roku w Fuzji swoje studio fotograficzne otworzyła młoda zdolna artystka Maja Reczulska. W historycznym budynku zlokalizowanym przy budynkach mieszkalnych od ulicy Milionowej, atelier zajmuje powierzchnię 55 mkw.

- Podpisanie kolejnych umów najmu jest dla nas potwierdzeniem, że Fuzja to świetne miejsce do prowadzenia biznesu. Lokalizacja w centrum Łodzi, wyjątkowa pofabryczna zabudowa, a także bardzo dobre połączenie komunikacyjne kompleksu z innymi rejonami miasta z pewnością wpływają na ogromne zainteresowanie Fuzją potencjalnych najemców. Biznes, który zagości w Fuzji wybieramy jednak bardzo skrupulatnie. Decydując się na współpracę z daną marką, stawiamy przede wszystkim na to by był to koncept wyróżniający się na tle innych i korespondujący z niezwykłą przestrzenią Fuzji. Ogromną wagę przykładamy również do tego by oferta naszych najemców była dostosowana do miasta i w pełni odpowiadała na potrzeby łodzian mówi Karolina Prędota-Krystek, Head of Food & Beverage w Echo Investment.

W tym roku Echo Investment podpisało także umowę z cukiernią DESEO, które zaprosi gości do lokalu tuż obok zabytkowej elektrowni Scheiblera.

Fuzja to wieloetapowa inwestycja, która łączyć będzie funkcję biurową, handlowo–usługową, gastronomiczną, a także budynki mieszkalne, plac miejski (Ogrody Anny) i otwarte, zielone tereny wspólne liczące blisko 4 ha.